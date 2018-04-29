Berlusconi ve 'esprilerinin' geri dönüşü

İtalya'da gelecek yılın ilk aylarında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde en çok konuşulan isim, skandal ve gaflarıyla ünlü eski başbakan Silvio Berlusconi.

81 yaşındaki Silvio Berlusconi, 2013'te vergi kaçakçılığından hüküm giymesi nedeniyle seçimlerde aday olamasa da merkez sağdaki partisi Haydi İtalya'nın lideri olarak kampanya çalışmalarına başladı.

Üstelik, hüküm giydiğinde kariyerinin sonuna geldiği yorumları yapılan Berlusconi'nin gelecek seçimlerde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

4 kez başbakanlık koltuğuna oturan Berlusconi, halen merkez-sağın en güçlü ismi konumunda. Berlusconi'nin partisi Haydi İtalya seçimlere, ittifak arayışında olduğu aşırı sağcı Kuzey Ligi ve İtalya'nın Kardeşleri partileri ile birlikte girerse seçimleri kazanma ihtimali yüksek görünüyor.

Hafta başında yayımlanan bir ankete göre Berlusconi'nin partisi ile bu iki partinin toplam oy oranı yüzde 33.8'e ulaşıyor. Bugünkü tabloda, iktidardaki merkez sol Demokratik Parti ve olası müttefiklerinin yüzde 32.5, ittifaklara yanaşmayan 5 Yıldız Hareketi'nin ise tek başına yüzde 27.9 oy alması bekleniyor.

Roma'daki LUISS Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Giovanni Orsina, La Stampa gazetesinde yazdığı analizde, Berlusconi'nin geri dönüşünde, son yıllarda ortaya çıkan yeni ve genç liderlerin başarısız olmasının da etkili olduğunu belirtti.

Demokratik Parti lideri Matteo Renzi'nin başbakanlık yaparken geçen yılın sonunda anayasa reformu referandumunu kaybetmesi üzerine istifa ettiğini hatırlatan Profesör Orsina, "Siyasi sınıfın yenilenmesi süreci başarısız olunca 81 yaşındaki Berlusconi'nin yeniden dirilmesi de mümkün oldu. Berlusconi de bu fırsatı ustaca değerlendirmeyi bildi" diye yazdı.

Onlarca yıldır İtalyan siyaset sahnesinin merkezinde yer alan Berlusconi, gelecek seçimler için de kampanyasını bilindik tarzıyla sürdürüyor.

Hafta sonunda Ischia adasında yaptığı bir konuşmadaki müstehcen esprisi Berlusconi'yi yine ülkenin gündemine oturttu.

Berlusconi'nin, Libya'nın eski lideri Muammaer Kaddafi ve Afrikalılara, oral seks öncesi bide kullanılması gerektiğini öğrettiği imasını içeren esprisi "ırkçı" ve "münasebetsiz" olarak görülse de eski başbakanı medya ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline getirmeye yetti.

Berlusconi aynı mitingde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump hakkında da "Karısına ve kızına bayılıyorum" dedi.

Öte yandan Berlusconi'nin "geri dönüşü" kadar, yeni imajı da konuşuluyor. Yaz aylarında, İtalyan basını tarafından "güzellik çiftliği" olarak tanımlanan bir merkezde kalan Berlusconi, buradan çıktıktan sonra yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Diyetisyen Alberico Lemme de Berlusconi'nin 30 gün içinde 10 kg vermesini sağladığını açıkladı.

Berlusconi'nin zayıfladığına kuşku olmasa da bu yeni görüntüsü herkes tarafından beğenilmedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Berlusconi, "yürüyen bir balmumu heykele", "yaşlandığını kabul edemeyen, gerçeklerle bağını yitirmiş bir mitomana" benzetildi; kimileri de Berlusconi'nin bu yeni görüntüsüne "Cadılar Bayramı mı geldi?" şeklinde alaycı yorumlar yazdı.