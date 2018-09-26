Berlusconi sahalara geri döndü

Eski İtalya başbakanı ve Milan kulübünün eski sahibi olan Silvio Berlusconi, yeni bir futbol kulübü satın alarak sahalara geri döndü.

De Marke'nin haberine göre, İtalya'da 4 farklı hükümette toplam 9 yıl başbakanlık yapan ve medya kralı olarak adlandırılan Berlusconi, 1 yıllık aranın ardından futbola döndü.

Berlusconi, 1986 yılında satın aldığı Milan kulübünü 31 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl 700 milyon euro karşılığında Çinli bir yatırım şirketine satmıştı.

Milan'da sayısız başarılar yaşayan Berlusconi, futboldan 1 yıl uzak kalabildi ve İtalya'da yeni bir kulüp satın aldı.

Silvio Berlusconi'nin en büyük hissedarı olduğu Fininvest yatırım grubu, Serie C (İtalya 3. Ligi) takımlarından Monza 1912'yi satın aldı.

İtalyan iş adamı 3. lig ekibinin hisselerinin tamamını 3 milyon euro karşılığında mal varlığına kattı.

Başarılarla dolu 31 yıl

Milan'da 31 yıl başkanlık yapan Berlusconi, bu dönemde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 5 Süper Kupa, 8 Serie A şampiyonluğu, 7 İtalya Süper Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, 1 İtalya Kupası ve 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 31 yılda toplam 29 şampiyonluk yaşadı.

Milan'ın hisselerini satın alan Çinli Suning Holding, şehrin diğer takımı olan Inter'in de yüzde 68,55'lik çoğunluk hissesini 2016 yılında satın almıştı.