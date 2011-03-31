Berlusconi partilerinden ünlüler çıktı



T24- İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 6 Nisan'da yargılanacağı davada ilginç gelişmeler var. Oyuncu George Clooney ve futbolcu Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu birçok isim, Başbakan'ın düzenlediği seks partilerine katıldıkları gerekçesiyle ifade verecek.





Reşit olmayan Faslı eskort kız Rubby ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla 6 Nisan'da mahkeme önüne çıkacak olan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin davasına tanık olarak dünyaca ünlü isimler çağrıldı. Savunma avukatlarının davanın görüleceği Milano Mahkemesi'ne sunduğu tanık listesinde, Oscar ödüllü aktör George Clooney ile İtalyan kız arkadaşı Elisabetta Canalis, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Cristiano Ronaldo ve eski sevgilisi Venezüellalı güzel Aida Yespica ile Arjantinli şov yıldızı Belen Rodriguez bulunuyor. Aida Yespica, Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari ve ardından Real Madrid'de oynayan Mesut Özil'le birlikte olmuştu. Savunmanın, davada tanık olarak dinlenmesini istediği 78 kişinin arasında Dışişleri Bakanı Franco Frattini ve diğer bazı kabine üyeleri de bulunuyor.



32 hayat kadını dinlenecek





Savcılık ise skandalın merkezindeki Ruby lakabıyla tanınan Kerime El Mahruk'un yanı sıra, Berlusconi'nin villasında verilen partilerde hayat kadını olarak çalıştığı iddia edilen 32 kadının da aralarında bulunduğu 136 kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi. Yargıcın, 6 Nisan'da başlayacak davada kimlerin tanıklığının kabul edileceği konusunda karar vermesi bekleniyor. Söz konusu isimler tanıklığı kabul etmezse 200 euro para cezası ödeyecek.



Sadece Darfur konuştuk





Berlusconi ile birlikte olduğu iddia edilen Ruby, Clooney ve sevgilisi Canalis'i Bunga Bunga partilerinden birinde gördüğünü itiraf etti. Söz konusu iddiayı reddeden Clooney ise, yayımladığı yazılı açıklamada, Berlusconi ile görüşmelerinde sadece Darfur'u konuştuklarını ve kendisinden bölge için yardım istediğini açıkladı. Real Madrid'in 80 milyon sterlinlik yıldızı Ronaldo ise, Ruby'nin futbolcu ile birlikte olduğu yönündeki açıklaması nedeniyle listeye girdi.