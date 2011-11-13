-Berlusconi istifa etti ROMA (A.A) - 12.11.2011 - İtalya'da, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Avrupa Birliği'nin (AB) istediği ekonomik reformları onaylamasından sonra beklenen oldu ve Başbakan Silvio Berlusconi, hükümetiyle istifa etti. Cumhuriyet Senatosu tarafından dün onaylanan bugün de Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasasının ardından istifa edeceğini daha önce açıklayan Başbakan Silvio Berlusconi, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Napolitano'ya sundu. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından merkez sağ koalisyonun küçük ortağı Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Umberto Bossi ile bir araya gelen Berlusconi, mini zirvenin ardından son kez olmak kaydıyla bakanlar kurulunu başbakanlıkta topladı. Berlusco'nin, son bakanlar kurulu toplantısında bakanlara ve Başbakan Yardımcısı Gianni Letta'ya teşekkür ederek, ''Şimdi cumhurbaşkanlığına istifamı sunmaya gidiyorum'' dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun da istifaları kabul edeceği ve yarından itibaren erken seçimlere kadar olan sürede ülkeyi yönetmesi için Senatör Mario Monti'yi görevlendireceği ifade ediliyor. Napolitano, 1994-2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu İç piyasalar, Gümrük ve Vergilendirme Komiserliği yapan Mario Monti'yi üç gün önce hayat boyu senatör olarak atamıştı. Bu arada, Temsilciler Meclisi önünde toplanan protestocuların, ''Bye bye Silvio'', ''12 Kasım 2011 Özgürlük Bayramı'' sloganları attıkları görüldü. Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde de Berlusconi'ye tepkisini dile getiren 2 bin kadar kişi toplanırken, göstericiler ''Soytarı'' ve ''Mafyasın sen'' diye slogan attı.