-Berlusconi: Hükümet çoğunluğa sahip değil ROMA (A.A) - 08.11.2011 - Avrupa Birliği'ne verilen ekonomik konulardaki taahhütleri gerçekleştirdikten sonra istifa edecek olan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hükümetlerinin sahip olduğuna inandığı çoğunluğa artık sahip olmadığını söyledi. Berlusconi bir televizyon kanalının haber bültenine telefonla bağlanarak, çoğunluğa sahip olmadıkları için İtalya'nın geçtiği zor ve endişe verici ekonomik koşulları dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Ülkesinin içinde bulunduğu borç krizine karşılık Avrupa Birliği (AB) ile mutabık kalınan ek önlemlerin hayata geçirilmesi hususunun önemine dikkat çeken İtalya Başbakanı, muhalefetin AB tarafından istenen bu önlemlerin onaylanmasına izin vermeye çağırdı. ''Parlamento felç oldu'' diyen Berlusconi, AB'nin istediği önlemlerin onaylanmasının ardından istifasını vereceği bunu da yeni seçimlerin takip edeceğini düşündüğünü belirtti. Berlusconi, ülkenin geleceği hakkında şu anda son sözün cumhurbaşkanında olduğunu kaydetti. Partisinin kan kaybı sonucu, mecliste çoğunluğu kaybetmesine de değinen Berlusconi, ''Sadece şaşırmadım aynı zamanda üzüldüm. Kendimi üzgün hissettim çünkü; bugün oy kullanmayanlar arasında, ''Forza Italia'' (Berlusconi'nin 1994-2009 yılları arasındaki siyasi partisi) yıllarından gelen dostlar vardı'' diye konuştu. -İtalya'da yoğun siyasi gündemin özeti- Ciddi bir borç krizi içinde bulunan İtalya, şimdi de siyasi krizle karşı karşıya kaldı. Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ iktidara destek veren bazı milletvekillerinin geçen haftadan beri desteklerini çekmesi, hükümetin Temsilciler Meclisi'nde sahip olduğu çoğunluğu tartışılır hale getirmiş ve dikkatleri bugün yapılan 2010 yılına ilişkin devlet harcamaları bilançosunun oylamasına çekmişti. Oylamada, merkez sağ koalisyonun sunduğu bilanço, 308 vekilin oyu ile kabul edilse de oy kullanmayan milletvekili sayısının 321 olması, hükümetin mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmadığını ortaya koydu. Parlamentodaki oylamanın ardından koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Umberto Bossi ile mini bir zirve yapan Başbakan Berlusconi, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya gitti. Devletin zirvesinin bir araya geldiği ve yaklaşık 1 saat süren toplantıdan, Avrupa Birliği'nin İtalya'dan bünyesindeki borç krizine karşı hayata geçirmesini istediği ek önlemleri gerçekleştirdikten hükümetin istifa etmesi kararı çıktı.