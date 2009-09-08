Berlusconi: Diktatörlük yok, iftira özgürlüğü var

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, La Repubblica başta olmak üzere sol çizgideki basının özel hayatından hareketle kendisi aleyhinde yürüttüğü kampanyayı sert ifadelerle eleştirdi.



Berlusconi, bazı yayın organlarından davacı olmasının basın özgürlüğünü kısıtlama biçiminde yorumlanamayacağını belirterek, "İtalya'da diktatörlük yok, iftira özgürlüğü var. Diktatör dediğin önce sansür uygular, sonra da gazeteleri kapatır. İtalya'da son zamanlarda yaşananlarsa, çarpıtma, iftira ve karalama özgürlüğünün yürürlükte olduğunu gösteriyor" dedi.



Berlusconi, bugün Milano'daki tekstil fuarının açılışında yaptığı konuşmada, İtalyanların yüzde 68,4'ünün halen kendisini desteklediğini ileri sürerek, "İtalyanlar bana neden inanıyor, neden güveniyor biliyor musunuz? Tabii ki sırf genç ve yakışıklı olduğum için değil. Aynı zamanda bir iş adamı olduğum için güveniyorlar. Benim çalıp çırpmaya ihtiyacım olmadığını biliyorlar" diye konuştu.



La Repubblica gazetesi ve L'Espresso dergisinin kendisini ve koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin Genel Başkanı Umberto Bossi'yi siyasi etikten yoksunlukla suçlamasının komik olduğunu iddia eden Berlusconi, "Bossi İtalya güzellik yarışmasına gitti ya da ben birkaç hoş ziyafet düzenledim diye siyasi ahlaktan dem vurmaya kalkıyorlar. Bunların hiçbir inandırıcılığı yok. Bu arada şunu da söyleyeyim: Bir beden zayıflamış durumdayım" dedi.



Berlusconi, merkez sağ iktidar olarak yaptıkları belli başlı icraatları sıralamasının ardından ise "Ben tüm bunları yapmış bir adamım, ama La Repubblica gazetesi benim hasta olduğumu söylüyor. Bir de hasta olmasam, kim bilir daha neler yapacağım" diye konuştu.



İtalya Başbakanı Berlusconi, sol çizgideki bazı yayın organlarının, Katolik Kilisesi bünyesindeki sol eğilimli kişilerin de desteğiyle kendisini yıpratarak hükümeti düşürme peşinde olduğunu, ancak bunu başaramayacağını savundu.

