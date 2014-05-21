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Dünya

Berlusconi bu kez de 'hasta bakıcı' oldu

Vergi kaçırmaktan suçlu bulunarak cezası sosyal hizmete çevrilen Berlusconi, Alzheimer hastalarına bakıcılık yaparken görüntülendi

21 Mayıs 2014 17:28

Kesinleşmiş hapis cezası yaş haddinden dolayı sosyal hizmete çevrilen İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, huzurevinde çalışırken beyaz önlüğü ile görüntülendi.

“Chi” dergisi, ikinci kez dört saat süreyle Alzheimer hastalarıyla ilgilenen Berlusconi’nin oldukça neşeli olduğunu ve bunun fotoğraflara yansıdığını belirterek, “Hastalara gülümsüyor, onlarla yakından ilgileniyor, sorunlarını sorup çözmeye çalışıyor ve işini çok ciddiye alıyor” yorumu yaptı. Berlusconi daha önce de huzurevinde yerleri süpürürken görüntülenmişti.

25 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri kampanyası için Roma’ya gidip gelen “Forza Italia” partisi lideri Berlusconi’nin her huzurevine gidişinde hastalara çeşitli hediyeler götürdüğü de belirtildi.   

Berlusconi, vergi kaçırmaktan suçlu bulunduğu için 10 ay boyunca Milano’daki “Sacra Famiglia” huzurevinde çalışacak.

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