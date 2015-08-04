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Spor

Berlusconi, AC Milan'ın yarısını sattı!

Taylandlı işadamı, Silvio Berlusconi ile el sıkıştığı fotoğrafı Instagram'da paylaştı

04 Ağustos 2015 11:21

Serie A devi Milan'ın %48 hissesi uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından satıldı. Taylandlı iş adamı Bee Taechaubol, Milan'ın başkanı Silvio Berlusconi ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Instagram'dan sözleşme imzaladıkları sırada çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Taechaubol, "Başkan Berlusconi ve Milan ile anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan onur duyuyorum" şeklinde bir yazı açıklama yaptı.

Anlaşmanın ardından Mediaset'e konuşan 39 yaşındaki işadamı; "Artık beni sık sık San Siro'da başkan Berlusconi'nin yanından bir taraftar olarak göreceksiniz. Bir anlaşma imzaladık ve kulüple birlikte çalışmaya kısa sürede başlayacağız. Milan'ın büyümesi için gereken adımları atacağız"dedi.

Açıklamada Milan'ın %48'inin bedeli ile ilgili bir detaya yer verilmezken İtalyan basınında Bee Taechaubol'ün 485 milyon € ödediği belirtildi.

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