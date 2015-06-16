AC Milan'da yeni hedef Arda Turan

Transferde atağa kalkan AC Milan'ın yeni hedefinin Arda Turan olduğu iddia edildi.

Serie A’da geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan Milan, Taylandlı yatırımcı Bee Taechaubol’un kulübün hisselerinin yüzde 47’sini 470 milyon Euro'ya almasıyla birlikte transferde atağa kalktı. Porto’dan Jackson Martinez’in transferinde sona gelen dev ekip sürpriz bir transfere daha imza atabilir.

İspanyol As gazetesinin haberine göre Milan, Arda Turan’ın transferi için harekete geçti. Yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile temas kuran İtalyan ekibi transferi bir an önce sonlandırmak istiyor. Ayrıca Arda’ya başka kulüplerin de ilgisinin olduğu fakat şu ana kadar en ciddi teklifin Milan’dan geldiği belirtiliyor.

Bonservisi tam 41 milyon Euro!

Gazetenin haberine göre Milan, Arda'ya yıllık 3 milyon Euro teklif etti. Arda Turan'ın sözleşme fesih bedeli ise tam 41 milyon Euro.