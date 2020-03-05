Berlusconi, 12 yıllık ilişkisini noktaladı; ayrılık kararını partisi duyurdu

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi , 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılırken, kararı partisi duyurdu. Berlusconi'nin, kendi partisine mensup 30 yaşındaki milletvekili Marta Fascina ile birlikte olduğu iddia edildi.

Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza Italia partisi, 83 yaşındaki milyarder siyasetçi ile 34 yaşındaki sevgilisi Francesca Pascale'ın ayrıldıklarını duyurdu. 12 yıldır birlikte olan çiftin 'arkadaş kalacakları' belirtildi.

"Ona dünyanın tüm mutluluğunu diliyorum"

Repubblica gazetesi, Pascale'ın 'şaşkın olduğunu' ve partiden gelen bu açıklamaya hazırlıksız yakalandığını iddia etti. Gazeteye göre Pascale, "Ona dünyanın tüm mutluluğunu diliyorum ve umarım benim onunla ilgilendiğim gibi kendisiyle ilgilenecek birini bulur" dedi.

Pascale, daha önce verdiği bir röportajda, neredeyse her gün Berlusconi'ye kendisiyle evlenmek isteyip istemediğini sorduğunu söylemişti.

Partisine mensup milletvekiliyle birlikte olduğu iddia edildi

Öte yandan Berlusconi'nin 30 yaşındaki Marta Fascina ile birlikte olduğu iddia edildi. Fascina, Forza Italia partisine mensup bir milletvekili.

Ünlü siyasetçi 2013 yılında reşit olmayan biriyle ilişkiye girmekten yedi yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay'da aklanmıştı.