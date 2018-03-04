Berlisconi'ye Femen protestosu

Eski İtalya Başbakanı ve Forza İtalya partisi lideri Silvio Berlusconi, bugün (4 Mart 2018) tapılan genel seçimlerde Milan’da oyunu kullandı. Berlusconi oy kullanmak için sırada beklerken, bir Femen aktivisti kadın masaya çıkarak “Vaktin doldu Berlusconi” şeklinde bağırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından masadan indirilen kadın, polis arabasına bindirilerek uzaklaştırıldı.

Bu Berlusconi’nin Femenlerle olan ilk imtihanı değil. En son 2013 seçimlerinde, Forza İtalia’nın lideri, feminist grubun hedefindeydi.

Berlusconi hakkında ayrıca taciz suçlamaları ve devam eden davalar var. Daha önce dört defa başbakanlık yapmış olan Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçırma suçundan cezalandırılarak 5 yıl boyunca seçim yasağı getirilmişti.