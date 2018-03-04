T24 LogoT24 Logo
Dünya

Berlisconi'ye Femen protestosu

"Vaktin doldu Berlisconi"

04 Mart 2018 23:21

Eski İtalya Başbakanı ve Forza İtalya partisi lideri Silvio Berlusconi, bugün (4 Mart 2018) tapılan genel seçimlerde Milan’da oyunu kullandı. Berlusconi oy kullanmak için sırada beklerken, bir Femen aktivisti kadın masaya çıkarak “Vaktin doldu Berlusconi” şeklinde bağırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından masadan indirilen kadın, polis arabasına bindirilerek uzaklaştırıldı.

Bu Berlusconi’nin Femenlerle olan ilk imtihanı değil. En son 2013 seçimlerinde, Forza İtalia’nın lideri, feminist grubun hedefindeydi.

Berlusconi hakkında ayrıca taciz suçlamaları ve devam eden davalar var. Daha önce dört defa başbakanlık yapmış olan Berlusconi, 2013 yılında vergi kaçırma suçundan cezalandırılarak 5 yıl boyunca seçim yasağı getirilmişti.

ETİKETLER

FemenBerlisconiprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24