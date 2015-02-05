Berlinli Türkler radikal imamı şikayet etti



Berlin'in Neukölln kentinde bulunan El Nur Camii'deki vaazlarında bir kadının eşinin cinsel ilişkide bulunma talebini hiçbir şekilde geri çevirmeye hakkı olmadığı, eşinin izni olmadan dışarı çıkamayacağını ya da çalışamayacağını söyleyen Mısırlı imam Şeyh Abdul Muaz El Ayla, Berlinli Türklerin tepkisini çekti.

Berlin-Brandenburg Türk Toplumu adlı dernek, imamı halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle şikayet etti. Kadınları aşağılayan karanlık ideolojilerin cezalandırılması gerektiğini belirten Almanya Türk Toplumu'nun sözcüsü Ayşe Demir, bu tür açıklamaların kadına karşı nefreti körüklediğini dile getirdi.

Daha sonra cami yönetiminden İzzeddin Hammad da Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, söz konusu imamın camiyle ilişiğinin kesildiğini ve El Nur Camii'ye bir daha giremeyeceğini söyledi. Hammad, El Ayla'nın misafir imam olduğunu ve İtalya'ya geri döndüğünü belirtti.

El Nur Camii, Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından bir süredir izleniyor. Önceki yıllarda da bazı imamların camide nefret vaazları verdiği, cihat ve Yahudilerin öldürülmesi çağrısında bulunduğu belirtiliyor.

Berlin'in İçişleri Sekreteri Bernd Krömer de imamın kadın düşmanı açıklamaları nedeniyle sadece cami derneğine girişinin yasaklanmasının yeterli olmadığını belirterek "Almanya'da bir derneğin yasaklanmasının önünde yüksek engeller var" diye konuştu. Berlin'in Neukölln semti, aşırı muhazakar Selefilerin kalesi olarak biliniyor.