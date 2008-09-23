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Kültür-Sanat

Berlin'in 'Yıkık Kilisesi' onarılacak

2. Dünya Savaşı sırasında zarar gören ve savaşın kötü yanını hatırlatmak için olduğu gibi bırakılan Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche Kilisesi onarılacak.

23 Eylül 2008 03:00

Almanya'nın başkenti Berlin'in önemli sembollerinden olan ve "Yıkık kilise" olarak tanınan Kaiser-Wilhelm-Gedaechtnis-Kirche'nin onarılması için 14 ülkeden 27 ressamın eserleri açık artırmayla satılarak toplam 15 bin 750 Avro gelir sağlandı.

Kilisenin kulesinin onarımı için başlatılan yardım kampanyasına, Almanya'da 20 yıldan bu yana yaşayan Yıldız Grönlund da "Renklerin gezintisi" adlı resmiyle katıldı.
Grönlund, söz konusu kampanyaya, kendisine sağladığı imkanlardan dolayı Berlin'e teşekkür edebilmek amacıyla katıldığını, tabloların açık artırmaya çıkartılmadan önce, yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği bir sergide sergilendiğini belirtti.

Bir Müslüman ve Türk sanatçı olarak kilisenin onarımına özellikle katkı sağlamak istediğini ifade eden Grönlund, Almanya'da "İslam dini bize karşı" gibi yanlış bir anlayışın bulunduğunu, kendisinin de bunun aksini ispatlamak için kampanyada yer aldığını kaydetti.
Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Ahmet Nazif Alpman da, Türk sanatçıların bu kilisenin bakımı için katkılarını takdirle karşıladığını, açık artırmanın kilisenin ayakta tutulması için yapıldığını ve simgesel anlamının büyük olduğunu söyledi.

2. Dünya Savaşı sırasında 1943 yılında müttefiklerin hava saldırısında büyük zarar gören Kaiser-Wilhelm-Gedaechtnis-Kirche, savaşın kötü yanını göstermek için olduğu gibi bırakılmış, ancak günümüzde içinde onarıma ihtiyaç duyulmuştu.

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