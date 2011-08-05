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Yaşam

Berlin'in göbeğinde katliam!

Berlin dün bir Türk'ün eski eşinin ailesini sokak ortasında katledişinin şokunu yaşıyor.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Berlin'de gündüz vakti infaz yapıldı. Kentin işlek caddelerinin birinde bir arabaya ateş açıldı, arabadaki iki kadın hayatını kaybetti, şöför ise ağır yaralandı.

Almanya, Berlin'in göbeğinde eski eşinin ailesini katleden Mehmet Y.'yi konuşuyor.  

Mehmet Y. (25), geçen yıl 4 ay evli kaldığı eski eşinin annesi ve kız kardeşini Berlin'de arabalarında vurarak öldürdü. 

Kıskançlık krizine girdiği belirtilen Mehmet Y. tarafından kurşun yağmuruna tutulan araçta eski eş Feride C. (24) ve ağabeyi Ferit C. (27) kurşun yaralarına rağmen hayatta kaldı. Anca abla (25) ve anne (45) başlarından aldıkları yara ile hayatlarını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde ailenin sokakta ilerleyen aracının önünü kesen zanlı, silahını çekip önce sürücü koltuğunda oturan Ferit C.'ye iki el ateş etti. 

Sürücünün öldüğünü düşünen Mehmet Y., görgü tanıklarının ifadesine göre, soğukkanlı bir şekilde aracın etrafını dolaşıp camlara doğru el ateş etmeye başladı. 

Zanlının hedefindeki eski eşi Feride C. aracın arka koltuğunda annesi ve ablasının arasında oturuyordu ve onların vücuduna isabet eden kurşunlar Feride C.’nin saldırıdan kurtulmasına sebep oldu.

National Turk sitesinin haberine göre, Feride C. ile 4 ay evli kalan Mehmet Y., eski eşinin yeni sevgilisi ile evlenecek olmasından dolayı kıskançlık krizine girip korkunç cinayeti planladı.

Polis, olaydan sonra kaçmayı başaran zanlıyı arıyor.




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