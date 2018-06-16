Berliner Zeitung: Öksüz, o evde kalmış

Derleme/çeviri: Derin Koçer

Berlin merkezli Berliner Zeitung gazetesi, Anadolu Ajansı’nın FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Belin-Neukölln’de yaşadığına dair yaptığı haberi doğrulayarak, ‘’Öksüz, o evde kalmış’’ başlıklı bir haber yaptı.

Alman Tagesspiegel gazetesi de iddiaları Alman istihbarat birimlerine sorduklarını, ancak birimlerden ‘ihtiyatlı’ cevaplar aldıklarını söyledi. Türkiye’nin Interpol aracılığıyla Adil Öksüz’ün tutuklanmasını ve iade edilmesini istediğini, fakat Almanya tarafından bu taleplerin reddedildiğini ifade eden gazete, bu tutumu, ‘Öksüz’ün yerinin tespit edilmiş olabileceğine dair bir gösterge’ şeklinde yorumladı.

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Almanya Öksüz'ü koruyor mu?

Tagesspiegel, devlet birimlerinin ‘ihtiyatlı’ tutumununun ‘Öksüz’ün korunuyor olduğuna’ işaret edebileceğine de vurgu yaptı. Gazete, devletin bu pozisyonu, AA’nın Öksüz’ün ev adresini yayınlamasından sonra mı yoksa önce mi aldığını bilmediklerini de ekledi.

Haberde, Öksüz’ün darbe girişiminden kısa bir süre önce darbenin arkasında olduğu iddia edilen Fethullah Gülen’in yaşadığı ABD’ye gittiği ve 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce Türkiye’ye döndüğü de hatırlatıldı. Gazete, bu gelişmelerin 24 Haziran seçimlerine günler kala su yüzüne çıktığının da altını çizdi.

'Türkiye ile Almanya arasında yeni gerginlikler doğurabilir'

Alman Frankfurterschau gazetesi ise Öksüz’ün Gülen cemaatinin ağı tarafından Berlin’de saklanıyor olabileceğine dikkat çekti. Gazete, Adil Öksüz’ün saklandığı eve dair çıkan haberler sonucunda gelişen yeni durumların, Türkiye ile Almanya arasında yeni gerginlikler doğurabileceğini de vurguladı.