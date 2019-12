-BERLİN'E ''FAZIL SAY'' DAMGASI ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Piyanist ve besteci Fazıl Say, 2010-2011 sanat sezonunda Almanya'nın başkenti Berlin'e damgasını vuracak. Sanatçının 12 konser vereceği etkinlikler, 24-26 Eylül tarihleri arasında George Gershwin'in ''Rhapsody in Blue'' adlı eserini seslendireceği 3 konserle başlayacak. ''Nirvana Burning'' adlı yapıtını Salzburg'da gerçekleştiren sanatçı, dünyaca ünlü Berlin Konzerthaus'un yeni sanat sezonunda 12 konserle sahne alacak. Berlin Konzerthaus'da ''daimi sanatçı-artist in residence'' unvanını taşıyan sanatçı, 2010-2011 sanat sezonu boyunca vereceği konserlerin ilk ayağını 24-26 Eylül tarihleri arasında 3 konserle gerçekleştirecek. Açılış konserlerinde Fazıl Say'a Lothar Zagrosek yönetimindeki Konzerthausorchester Berlin Orkestrası eşlik edecek. Sanatçı, konserlerde George Gershwin'in ''Rhapsody in Blue'' isimli eserini seslendirecek. -BURHAN ÖCAL İLE KOPATCHINSKAJA DA VAR- Berlin Konzerthaus'un 2010-2011 sanat sezonunda 12 konser ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fazıl Say, bu konserlerde kendi bestelerinin yanı sıra ünlü bestecilerin eserlerini de yorumlayacak. Konserlerde Fazıl Say'a Lothar Zagrosek ve John Axelroad yönetimindeki Konzerthausorchester Berlin Orkestrası eşlik edecek. Ayrıca Moldovalı keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja, vurmalı sazlar ustası Burhan Öcal ve viyolonselci Sol Gabetta da Say ile birlikte sahne alacak. Sezon boyunca Berlin'de farklı konserler verecek olan Fazıl Say'a ayrıca bu yıl için Berlinkonzerthaus tarafından nefesli sazlar ve viyolonsel için de eser siparişi verildi. -İTALYA'DA SEYİRCİYLE BULUŞTU- Berlin'de 12 konserlik diziye imza atacak olan Fazıl Say için İtalya'nın Meran kentinde de ''Fazıl Say Günleri'' adlı bir etkinlik düzenlendi. Meran'da 14 Eylülde başlayan ve bu akşam verilecek konserle son bulacak olan etkiniklerin ilk gününde sanatçıya Jan Latham Köning yönetimindeki Luzern Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konserler dizisinin ikinci gününde düzenlenen Türk Gecesi'nde de keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja, vurmalılarda Burhan Öcal ve neyde Burcu Karadağ, Fazıl Say'a eşlik etti. Fazıl Say'ın imzasını taşıyan ''İpekyolu'' başlıklı piyano konçertosu da 16 Eylülde izleyiciyle buluştu. İtalya'daki konserlerin son gün programında ise Borusan Quartet tarafından yorumlanacak olan Fazıl Say'ın ''String Quartet'' adlı eserinin yanı sıra Say ile Ulvi Cemal Erkin'in ''Piyano Beşlisi'' yer alıyor. -EKİM AYINDA İSTANBUL'DA...- Fazıl Say, Almanya'da etkinliklerin açılışını gerçekleştirdikten sonra 28 Eylülde Göttingen'de Patricia Kopatchinskaja ile sahne alacak. Say, 30 Eylülde Almanya'nın Zweibrücken kentinde izleyici karşısına çıkacak ve Mozart ile Gershwin'in yapıtlarını seslendirecek. Piyanist ve besteci Fazıl Say, 2 Ekimde ''Festival Euroklassaik'' adlı etkinlikte ve 3 Ekimde Paris'te sahne alacak. Almanya'nın Pirmasens kentinde 6 Ekimde konser verecek olan Say, 7 Ekimde de Prag'da WDR Senfoni Orkestrası eşliğinde izleyici karşısına çıkacak. Sanatçı, Ekim ayında İstanbullu sanatseverlerle de buluşacak. Say, 14 Ekimde vereceği konserin ardından Ekim ayında Avusturya, İtalya ve Almanya'da vereceği konserlerle yoğun sezon programını sürdürecek.