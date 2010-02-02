Berlin'e 5 film

T24-60. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun son filmi 'Bal', Altın Ayı için yarışacak, 'Kasaba', 'Pus', 'Kosmos' da diğer bölümlerde gösterilecek.











Almanya'nın başkenti Berlin'de 11-21 Şubat arasında düzenlenecek 60. Uluslararası Film Festivali'nde yarışma bölümünde "Altın Ayı" için yarışacak 20 film arasında, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği ve baş rollerde Bora Alataş, Erdal Beşikçioğlu, Tülin Özen, Alev Uçarer ve Ayşe Altay'ın oynadığı "Bal" filmi de bulunuyor.

Festivalde yarışma dışı gösterilecek filmler arasında, Leonardo DiCaprio ve Mark Ruffalo'nun oynadığı, yönetmen Martin Scorsese'nin "Shutter Island" adlı filmi de yer alıyor.





'Kasaba', 'Pus', 'Kosmos'...



Forum bölümünde, Nuri Bilge Ceylan'ın "Kasaba" ve Tayfun Pirselimoğlu'nun "Pus" filmi yer alırken, Panorama özel bölümünde de Reha Erdem'in "Kosmos" adlı filmi bulunuyor.

Berlinale'nin "Hommage" bölümünde de Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" adlı filmi, baş rolde oynayan Hanna Schygulla'nın, sanata katkılarından dolayı gösterilecek.



Panorama bölümünde, yönetmenliğini Feo Aladağ'ın yaptığı ve baş rollerde Sibel Kekilli, Florian Lukas, Derya Alabora ve Tamer Yiğit'in oynadığı 'Die Fremde/ Yabancı' adlı Alman filmi gösterilecek.



Berlinale Başkanı Dieter Kosslick, bugün başkent Berlin'de etkinlikleri tanıtmak amacıyla düzenlediği basın toplantısında, Türk filmleriyle ilgili soruya karşılık, Türkiye'de ve Almanya'da Türk göçmenler tarafından yapılan filmlerin çok güçlü filmler olduğunu, bunların bazılarının Berlinale kapsamında da gösterildiğini belirtti.















Toplantıda, Berlinale'nin 60. yılı nedeniyle bir pasta kesildi.





Yıldızlar Berlin'e



Berlinale'ye, Leonardo DiCaprio, Jeanne Moreau, Martin Scorsese, Ben Stiller, Gerard Depardieu, Ewan McGregor, Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Shah Rukh Khan, Michelle Williams ve Jackie Chan gibi ünlü isimlerin de gelmesinin beklendiğini ifade eden Kosslick, Berlinale'de "Metropolis" filminin de 12 Şubat'ta gösterileceğini kaydetti.



Kosslick, toplantıda, Berlinale'nin 60. yılı nedeniyle bir pasta kesti. Berlinale kapsamında uzun ve kısa metrajlı olmak üzere toplam 392 film gösterilecek.