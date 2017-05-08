Berlin'den tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de her yıl düzenlenen internet konferansı re:publica bu yıl basın özgürlüğü talepleriyle başladı. Basın özgürlüğü tartışmasının yanı sıra nefret öylemi ve yalan haberler de konferansın öne çıkan konuları arasında.

Konferansın açılışına dünyanın çeşitli ülkelerinde hakkında soruşturma açılan gazeteci ve aktivistler katıldı. Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar da konferansın açılışında sürpriz konuk olarak yer aldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Dündar, Türkiye'de "hukukun ve basın özgürlüğünün olmadığını" belirterek Almanlara Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteciler ile dayanışma gösterme çağrısında bulundu.

Dündar'ın çağrısı katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller de açılış töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında basın özgürlüğü ve bağımsızlığının önemine vurgu yapan Müller, konferansın düzenlendiği kent olan Berlin'in liberallik, açık görüşlülük, hoşgörülülük ve uluslararasılık değerlerini diğer tüm şehirlerden daha fazla simgelediğini" söyledi.

"Bu değerler mücadele gerektiriyor"

Müller, düşünce ve basın özgürlüğünün yanı sıra tüm bu değerlerin mutlak olmadığını, aksine bunların "uğurlarında sürekli mücadele edilmesi gereken" değerler olduğunu söyledi. Müller, bu duruma şu anda Türkiye'de tutuklu bulunan Alman-Türk gazeteci Deniz Yücel'i örnek gösterdi. Müller, Almanya'da "orta vadede yurttaşlık eğitimi ve medya yetkinliğinin güçlendirilmesi" konularında adımlar atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Açılışa katılan çeşitli Macar, Mısırlı ve Polonyalı gazeteci ve aktivistler de ülkelerindeki basın özgürlüğü kısıtlamalarına atıfta bulundu. Macaristan'daki muhalif görüşlü gazete Népszabadság'ın genel yayın yönetmeni yardımcısı Márton Gergely, "Macar gazeteciler tencerede yavaş yavaş kaynatılan bir kurbağa gibiler" dedi.

Mısırlı internet aktivisti ve güvenlik araştırmacısı Rami Rauf da konferansın katılımcılarına Mısır'da tehdit altında bulunan sivil toplum temsilcilerine destek verme çağrısında bulundu.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen re:publica konferansı, "Love out Loud" (Yüksek Sesle Sev) sloganı altında gerçekleştiriliyor. 10 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek olan konferansa toplamda bin konuşmacının ve çeşitli ülkelerden gelen 8 bin civarında ziyaretçinin katılım sağlaması bekleniyor.

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dpa/BÜ/HS