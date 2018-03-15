Berlin'den Türkiye'ye silah satışına onay

Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtının başlamasından sonra Alman hükümetinin, NATO müttefiki Türkiye'ye milyonlarca euro değerinde askeri malzeme satışına izin verdiği öğrenildi. Alman Ekonomi Bakanlığının Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtildi. Bir önceki yılın aynı zaman diliminde silah satışları için 14 izin çıkarılmış ve Türkiye'ye 3 milyon 600 bin Euro değerinde askeri malzeme satılmıştı.

Türkiye'ye hangi malzemenin sevk edildiği açıklanmadı. Tüfek, tank ve roket gibi silahlar dışında silahsız askeri araçlar ve keşif teknolojisi de askeri malzeme sınıfına giriyor.

Dışişleri Bakanlığı görevi Çarşamba günü sona eren Sigmar Gabriel ise Şubat ayında harekâtın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye yapılan sevkiyatın durdurulduğunu söylemişti. Gabriel, Gazeteci Deniz Yücel'in tahliye edildiği 16 Şubat'ta katıldığı televizyon programında, "Suriye'nin kuzeyindeki çarpışmalarla bağlantılı olarak hiçbir askeri malzeme sevkiyatında bulunmadık. NATO müttefiki Türkiye dahi söz konusu olsa böyle durumlarda Almanya'nın askeri malzeme vermesi yasaktır” demişti. Gabriel söylerini, "Harekâttan önce silah dışında askeri malzeme gönderebilirdik. Ancak harekât nedeniyle buna da son verdik. Bu uygulamayı değiştiremeyiz ve değiştirmek de istemiyoruz” şeklinde sürdürmüştü.

Suriye harekâtı Alman meclisinin gündeminde

Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machnig, soru önergesine 13 Mart'ta verdiği yanıtta Kuzey Suriye harekâtının başlamasından sonra da münferit satışlara izin verildiğini belirtti. Yazılı yanıtta, "söz konusu izinlerin ya Almanya'nın NATO'lu müttefiklerine olan anlaşmalara bağlı yükümlülükleri çerçevesinde ya da NATO ittifakının savunulması ilkesi doğrultusunda" verildiği ifade edildi. Almanya'nın askeri malzeme ihracatını koordine yetkisi Ekonomi Bakanlığı'nda bulunuyor. Federal Meclis'in Perşembe günkü oturumunda Suriye'deki Türk askeri harekâtı da görüşülecek.

Soru önergesini veren Milletvekili Nouripour, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada büyük koalisyonu kamuoyunu aldatmakla suçladı ve "Almanya hükümeti kamuoyunu sistematik biçimde kandırmıştır. Bakanlıkça verilen ihracat izinleri, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki orantısız müdahalesi nedeniyle yeni hükümetin inandırıcılığına gölge düşürmüş ve silah ihracatını kısıtlama taahhütlerinin boşuna verilmiş sözler olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.

Askeri malzeme satışının Deniz Yücel'in tahliyesiyle bağlantılı olabileceğine dair iddialar Türk ve Alman hükümetleri tarafından yalanlanmıştı. Ankara yönetimi Yücel'in salıverilmesinin ardından ikili ilişkilerin düzelmesinin umut edildiğini duyurmuştu. Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklanan dört Alman vatandaşı daha bulunuyor.

Askeri malzeme sevkiyatı artıyor

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde başlattığı askeri harekâta NATO tarafından yönetilen yoğun eleştirileri geri çevirmişti. Türkiye terör örgütü olarak nitelendirdiği YPG'yi hedef alan operasyonun ittifakın güney sınırını koruma amacını da taşıdığını savunuyor.

Almanya 2006 – 2011 yılları arasında Türkiye'ye Leopard 2 tipi savaş tankı sevk etmişti. Türkiye tankların Rheinmetall şirketi tarafından modernizasyonu için Almanya'ya başvurmuş ve eski Dışişleri Bakanı Gabriel bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu umutlandırmıştı. Kuzey Suriye harekâtı başladıktan sonra ise Alman hükümeti modernizasyon projesini rafa kaldırtmıştı.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan askeri malzeme satışları 2018 yılıyla birlikte artmaya başladı. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Machnig'in yazılı cevabına göre Ocak ve Şubat aylarında 9 milyon 700 bin euroluk satışla ilgili 34 ayrı ihracat izni verildi. 2017 yılında Türkiye Almanya'dan ithal ettiği askeri malzemeye 34 milyon 200 bin euro ödemişti.

Almanya'da yasalar uyarınca silah ve silahlanma malzemesi satışına Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

DW, dpa/AG, HS

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