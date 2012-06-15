Almanya'dan Türkiye'ye Mor Gabriel'i koruyun çağrısı

Federal Alman Meclisi, Türkiye'ye çağrıda bulunarak, dinsel özgürlüklere saygı göstermesini ve 1600 yıllık Mor Gabriel Manastırı'nı korumasını istedi.

İktidarda bulunan Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekilleri tarafından hazırlanan ve muhalefetteki Yeşiller'in destek verdiği karar tasarısıyla, Almanya hükümetinden, diğer AB hükümetleriyle istişare içinde hareket ederek, Türkiye'nin Mor Gabriel Manastırını korumasını, Süryanilerin haklarını güvenceye almasını temin etmesi istendi.

Tasarıda, Türkiye'de gayrimüslim azınlıkların özgürlüklerinin uzun süre sınırlı kaldığını, son yıllarda “bazı küçük ilerlemeler” sağlanmasına karşın, Türkiye'nin bu alandaki uygulamalarının “AB standartlarını karşılamadığı” vurgulandı.

Türk hükümetinin sorunlara pragmatik çözüm bulma sözü verdiği, yasama alanında bazı düzenlemeler yapıldığına işaret edilen tasarıda, “Federal Meclis'in, Türkiye'nin zengin kültürel mirası ve dinsel çeşitliliğini korumak için dinsel özgürlüklere tam saygı yönünde kapsamlı çabalar içine gireceği konusunda taşıdığımız umutlar, ne yazık ki bugüne kadar karşılanamadı” ifadelerine yer verildi.

Mor Gabriel, en eski manastırlardan

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan ve dünyadaki Süryanilerin merkezi konumundaki Mor Gabriel Manastırı, 397 yılında kuruldu. Hrıstiyanlık tarihinin en eski manastırlarından Mor Gabriel, bir süredir Hazine ve etraftaki köylerle mahkemelik durumda. Köyler, Manastır arazisi üzerinde hak iddia ederken, Hazine de manastır çevresindeki 336 bin metrekarelik arazinin ormanlık alan ve devlet arazisi olduğunu savunuyor.

Federal Alman Meclisi, kabul ettiği son karar tasarısıyla, Mor Gabriel'in korunması konusunda daha güçlü bir inisiyatif üstlendi. Mor Gabriel arazisinin korunmasının, dinsel özgürlüklerin bir parçası olduğuna işaret eden Meclis'in karar tasarısında, Türk makamlarından gayrimüslim azınlıklarının özgürlüklerinin güvence altına alınması için destek istendi.

‘Buz dağının görünen kısmı'

Meclis İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Yeşiller Milletvekili Tom Koenigs, Mor Gabriel konusunun “buz dağının görünen kısmı” olduğunu ve Türkiye'de “dinsel özgürlüklerin kırılgan olduğunu” gösterdiğini kaydetti.

İktidardaki Hrıstiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Mor Gabriel'in Hrıstiyanlık açısından eşsiz önemdeki yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, buraya zarar verebilecek her şeyden kaçınılması gerektiğini söyledi. Türk makamlarını göreve çağıran Kauder, dava süreçlerinin uzamasını eleştirdi.

Meclis'teki görüşmeler sırasında, ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin, Süryanilerin Türkiye'de gayrimüslim azınlık olarak tanınmasını içeren tasarı önerisi kabul görmedi.

Sol Parti milletvekillerinin, Meclis'te çoğunluğun oylarıyla kabul edilen Mor Gabriel karar tasarısına destek vermemesi ve “hayır” oyu kullanması dikkat çekti. (Deutsche Welle Türkçe)