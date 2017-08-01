T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'den Türkiye'ye: Aktivistleri bırakın

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, aralarında Alman Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin tutukluluğunun devam etmesini sert bir dille eleştirdi.

01 Ağustos 2017 11:22

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Türkiye'de temmuz ortasında tutuklanan insan hakları aktivistlerinin durumuyla ilgili haber ajansı epd'ye yaptığı açıklamada "Bu insanlara isnat edilen suç benim için anlaşılabilir değil" dedi.

Tutuklu insan hakları aktivistlerinin her koşulda hukuk devleti ilkelerine uygun adil yargılanma hakkına sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Kofler, insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılmalarını istedi. Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu, "İnsan hakları savunucuları, muhalifler ve gazetecilere yönelik cezaî kovuşturmalar Türkiye'nin demokratik değerleri ve temel vatandaşlık haklarına zarar veriyor" dedi.

Kofler, Alman hükümetinin hem siyasi hem de elçilik çabaları ile tutuklu insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Aralarında Alman Peter Steudtner'in de bulunduğu 10 insan hakları aktivisti 5 Temmuz'da insan hakları savunucularının stres ve travmadan korunmasına yönelik bir seminer için biraraya geldikleri Büyükadada'da gözaltına alınmıştı. 18 Temmuz'da insan hakları aktivistlerinden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser ile Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi de bulunuyor. İnsan hakları aktivistlerine "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlaması yöneltiliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Alman insan hakları aktivisti Steudtner, yaklaşık bir hafta önce İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından cezaevinde ziyaret edildi.

©Deutsche Welle Türkçe

epd, HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanHakları Sorumlusu Bärbel KoflerAlman Peter SteudtnerHakları Sorumlusu Bärbel Kofler TürkiyeKoflerHakları SorumlusuTürkiyeTemmuzBüyükadadaUluslararasıDirektörüEserPeter SteudtnerAli GharaviDışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24