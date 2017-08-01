Berlin'den Türkiye'ye: Aktivistleri bırakın

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Türkiye'de temmuz ortasında tutuklanan insan hakları aktivistlerinin durumuyla ilgili haber ajansı epd'ye yaptığı açıklamada "Bu insanlara isnat edilen suç benim için anlaşılabilir değil" dedi.

Tutuklu insan hakları aktivistlerinin her koşulda hukuk devleti ilkelerine uygun adil yargılanma hakkına sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Kofler, insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılmalarını istedi. Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu, "İnsan hakları savunucuları, muhalifler ve gazetecilere yönelik cezaî kovuşturmalar Türkiye'nin demokratik değerleri ve temel vatandaşlık haklarına zarar veriyor" dedi.

Kofler, Alman hükümetinin hem siyasi hem de elçilik çabaları ile tutuklu insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Aralarında Alman Peter Steudtner'in de bulunduğu 10 insan hakları aktivisti 5 Temmuz'da insan hakları savunucularının stres ve travmadan korunmasına yönelik bir seminer için biraraya geldikleri Büyükadada'da gözaltına alınmıştı. 18 Temmuz'da insan hakları aktivistlerinden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser ile Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi de bulunuyor. İnsan hakları aktivistlerine "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlaması yöneltiliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Alman insan hakları aktivisti Steudtner, yaklaşık bir hafta önce İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından cezaevinde ziyaret edildi.

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epd, HT/HS