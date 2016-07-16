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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Berlin'den Türk hükümetine destek

Alman hükümeti, Türkiye'deki darbe girişimi sonrası Türk hükümetine destek açıkladı.

16 Temmuz 2016 06:32


Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ile Türkiye'deki gelişmeler konusunda yakın temasta olduğunu bildirdi. Siebert, Alman hükümetinin 'Türkiye'deki seçilmiş hükümeti desteklediğini' söyledi.

Seibert Twitter mesajında, "Türkiye'deki demokratik düzene saygı gösterilmesi gerekiyor. İnsanların hayatının korunması için her şey yapılmalıdır" dedi.

Başbakan Merkel'in Avrasya Zirvesi'nden ötürü Moğolistan'da bulunduğu ve cumartesi günü Almanya'ya geri dönmesinin beklendiği kaydedildi. Federal hükümet yetkililerinin, Türkiye'deki durum hakkında bilgi almak için Türk hükümeti ile de görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise İstanbul ve Ankara'daki Alman vatandaşlarını 'çok dikkatli' olmaya çağırdı. Seyahat uyarılarının sürekli olarak güncellendiğini açıklayan Bakanlık, Alman vatandaşlarının ev ve otellerinden dışarıya çıkmaması uyarısı yaptı. Türkiye'deki Alman turistler ile iş insanlarına ise seyahat acenteleri veya havayolu şirketleri ile irtibata geçmeleri tavsiye edildi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, darbe girişiminin İncirlik'te bulunan Alman askerlerine bir etkisinin olmadığını duyurdu. İncirlik'te halihazırda 240 Alman askeri görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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