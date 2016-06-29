Berlin'den İstanbul'a uçuş yok

Berlin'deki Tegel Havalimanı'nın sözcüsü Lars Wagner, Alman haber ajansı dpa'ya

yaptığı açıklamada çarşamba günü için İstanbul'a 5 uçuşun planlandığını, ancak

saldırı nedeniyle bu uçuşların gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Uçuşlarla ilgili kararın havalimanında olduğunu vurgulayan Wagner, İstanbul'dan Tegel

Havalimanı'na uçuş yapılıp yapılmayacağının ise henüz belli olmadığını dile getirdi.

Wagner, Berlin'den dün akşam 209 yolcusu ile bir saat gecikmeli olarak havalanan

uçağın İstanbul'a inemediği kaydetti. Wagner, saldırı nedeniyle Ankara Havalimanı'na

yönlendirilen uçağın Ankara yerine Slovakya üzerinden Berlin'e geri döndüğünü ifade

etti.