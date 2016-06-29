T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'den İstanbul'a uçuş yok

İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından Berlin'den İstanbul'a uçuş gerçekleştirilmiyor.

29 Haziran 2016 13:12

Berlin'deki Tegel Havalimanı'nın sözcüsü Lars Wagner, Alman haber ajansı dpa'ya
yaptığı açıklamada çarşamba günü için İstanbul'a 5 uçuşun planlandığını, ancak
saldırı nedeniyle bu uçuşların gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Uçuşlarla ilgili kararın havalimanında olduğunu vurgulayan Wagner, İstanbul'dan Tegel
Havalimanı'na uçuş yapılıp yapılmayacağının ise henüz belli olmadığını dile getirdi.

Wagner, Berlin'den dün akşam 209 yolcusu ile bir saat gecikmeli olarak havalanan
uçağın İstanbul'a inemediği kaydetti. Wagner, saldırı nedeniyle Ankara Havalimanı'na
yönlendirilen uçağın Ankara yerine Slovakya üzerinden Berlin'e geri döndüğünü ifade
etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Atatürk HavalimanıBerlinTegel HavalimanıLars Wagner AlmanWagnerAnkara HavalimanıAnkaraSlovakyaDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24