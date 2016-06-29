Berlin'den İstanbul'a dayanışma mesajı

Salı akşamı İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen üç canlı bomba
saldırısı sonrası Türkiye halkına destek ve taziye mesajları gönderilmeye devam ediliyor.
İstanbul'un kardeş şehri olan Almanya başkenti Berlin de, Türkiye'ye dayanışma mesajı
gönderiyor. Çarşamba akşamı Berlin'in Brandenburg Kapısı'nın Türk bayrağı renklerinde
ışıklandırılacağı açıklandı.
Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Hristiyan Demokrat Partili Frank Henkel, Perşembe günü de
kamu binalarındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirtti. Henkel, İstanbul'daki saldırının
metropollerin ne kadar savunmasız kaldığını gösterdiğini belirterek, teröre karşı mücadelenin
öncelikli görev olarak kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.