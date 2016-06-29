Berlin'den İstanbul'a dayanışma mesajı

Salı akşamı İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen üç canlı bomba

saldırısı sonrası Türkiye halkına destek ve taziye mesajları gönderilmeye devam ediliyor.

İstanbul'un kardeş şehri olan Almanya başkenti Berlin de, Türkiye'ye dayanışma mesajı

gönderiyor. Çarşamba akşamı Berlin'in Brandenburg Kapısı'nın Türk bayrağı renklerinde

ışıklandırılacağı açıklandı.

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Hristiyan Demokrat Partili Frank Henkel, Perşembe günü de

kamu binalarındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirtti. Henkel, İstanbul'daki saldırının

metropollerin ne kadar savunmasız kaldığını gösterdiğini belirterek, teröre karşı mücadelenin

öncelikli görev olarak kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.