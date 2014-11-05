Berlin’den Ankara’ya ‘sakinlik’ tavsiyesi



Alman hükümeti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zincire bağlı köpek olarak tasvir eden karikatüre yönelik Ankara'nın tepkisini geri çevirdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, karikatürü sanat ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirdiklerini belirterek, “Hoşuna gitmeyen şeylerle ilgili olarak sakin bir tavır takınmak, politikacılar için kesinlikle en iyi davranış biçimidir” ifadesini kullandı.

Hükümet sözcüsü Seibert, “Alman hükümeti münferit karikatürleri ‘başarılı ya da başarısız, ‘dostane ya da kötü niyetli', güldürücü ya da güldürücü olmayan' şeklinde yargılamaya başlamayacaktır” dedi. Almanya'da basın, düşünce ve sanat özgürlüğüne inancın tam olduğunu ve karikatürün de buna dahil olduğunu vurgulayan Seibert, ayrıca Baden-Württemberg eyaletinde söz konusu okul kitabında Almanların yabancı kökenlilere yönelik davranışlarıyla ilgili de son derece eleştirel çizimlerin yer aldığına dikkat çekerek, kitabın bütününe bakmanın yararlı olacağını kaydetti. Seibert ayrıca okul kitaplarının federal hükümetin değil, eyaletlerin işi olduğunu da vurguladı.

“Eleştiriye anlam veremedik”

Karikatüristler Achim Greser ve Heribert Lenz de, Türkiye'den gelen eleştiriye anlam veremediklerini belirterek, aslında karikatürün entegrasyonun başarılı bir örneğini resmettiğini savundular ve “Bunu yanlış yorumlayanlar espriyi anlamamış demektir” açıklaması yaptılar.

Karikatürde geleneksel Bavyera kıyafeti giymiş iki kişi, Alplerde bir dağ kulübesinde restoran işleten ve Bavyera aksanıyla konuşan bir Türk'ün önünde masada oturuyor. Yanında içinden köpek zinciri sarkan bir kulübenin üzerinde ise Erdoğan yazıyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı, karikatürün Almanya'daki yabancı düşmanlığı ve ırkçılıktaki artışa bir kanıt olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya'da yaşayan Türkler'e yönelik hakaretler içerdiği açıklamasını yapmış, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl pazartesi günü Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Karikatür ilk olarak 2011 yılında Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'da yayımlanmış, ancak Baden-Württemberg eyaletinde yardımcı ders kitaplarından birinde basılı olduğu farkedilince tartışmalar başlamıştı.