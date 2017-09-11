Berlin'den Ankara'nın uyarısına sert tepkiler

Alman Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmeier, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin uyarısını "kötü bir espri" diye nitelendirdi. Altmeier, Türkiye'de birçok Alman'ın gerekçe olmaksızın tutuklu bulunduğunu hatırlatarak bu durumu "haksız" diye nitelendirdi. Altmaier, ayrıca Türkiye'nin Almanya'ya yönelik Nazi benzetmelerine de değinerek bu benzetmelerin Almanya'nın onurunu zedelediğini belirtti.

Üyelik müzakereleri kesilsin

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin liste başı adayı ve Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann da Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin derhal kesilmesini talep etti.

Hermann, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte Türkiye-AB üyelik müzakerelerine değinerek "Üyelik müzakereleri konusunda kırmızı çizgi uzun süredir aşılmış durumda. Bu nedenle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Türkiye'ye yapılan AB yardımlarına da işaret eder Hermann, "Bu anlamsız ödemeler durdurulmak sorunda. Hem de mümkün olduğunca kısa süre içinde" dedi.

Hür Demokrat Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Alexander Graf Lambsdorff ise Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep etti.

Hristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder ise Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesinden yana değil. Kauder, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada "Türkiye ile insan hakları, din özgürlüğü, hukuk devleti konularında konuşmak isterim" dedi. Kauder, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu reddetmesi halinde Türkiye'nin AB kapısını kendisinin kapatmış olacağını kaydetti.

Schulz'dan eleştiri

Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz hafta sonunda Ankara'yı seyahat uyarısı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Mainz'da yaptığı bir seçim etkinliğinde konuşan Schulz, "Ankara'daki hükümet ölçüyü kaçırıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Ankara'nın sistematik bir şekilde yürütmeye çalıştığı gibi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "propaganda" iddiasıyla suçladı. Özdemir, Erdoğan'ın davranışı "bir başkana yakışmıyor" dedi. Özdemir, "Nifak tohumunu Almanya'ya taşımasına izin veremeyiz... Alman-Türk vatandaşlarımıza çağrı yapıyor. Siz Erdoğan'ın propagandasına kanmayın" dedi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çatı örgütü olan Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Nordwest Zeitung'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin Almanya'ya yönelik seyahat uyarısını "gülünç" diye nitelendirdi.

Sofuoğlu, "Türk hükümetinin Almanya'daki genel seçimlerin dışında durması benim açımdan daha önemli" diye konuştu.

Türkiye'den Almanya'ya seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı seyahat uyarısında Almanya'da siyasi atmosferin "bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altında" bulunduğunu belirterek ve "Almanya'da Şansölye adayı bir parti liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren beyanları karşısında Alman makamlarınca herhangi bir tedbir alınmaması endişe ve ibret vericidir" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısında Alman makamları Türklerin yaşadığı mahallelerde çıkan yangınların üzerine "kararlılıkla'' gitmemekle ve Türk vatandaşlarına havalimanlarında keyfi ve kötü muamele etmekle eleştirildi.

Ayrıca Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasına da değinilen açıklamada konuyla ilgili olarak "NSU davası Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 2013 yılında başlamıştır. Ancak 380 duruşma yapılmış olmasına rağmen adalet halen tecelli etmemiştir" denildi.

Açıklamada, Almanya terör örgütleri üyelerine göz yummakla suçlandı.

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DW/AFP/DPA, HT/HS