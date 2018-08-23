Berlin'deki terör zanlısıyla ilgili Anis Amri şüphesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de gözaltına alınan Rus vatandaşı Magomed-Ali C. Federal Başsavcılık tarafından "radikal İslamcı" olarak nitelendiriliyor. Magomed-Ali C.'nin gözaltına alındığı operasyona terörle mücadele timlerinin yanı sıra Federal Emniyet Müdürlüğü ve Berlin Eyalet Müdürlüğü'nden polisler de katıldı.

Başsavcılık 31 yaşındaki Magomed-Ali C.'nin Fransa'da tutuklu Clement B. adlı zanlı ile Almanya'da büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını tahmin ediyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Magomed-Ali C.'nin "devlet için tehdit oluşturan ağır bir şiddet eylemi ve patlayıcı ile işlenecek bir suç hazırlığında olduğu" şüphesi ile gözaltına alındığını belirtti.

Magomed-Ali C.'ye yönelik suçlamalar 2016 yılına kadar uzanıyor. Başsavcılık C.'nin Ekim 2016'da evinde büyük miktarda TATP patlayıcı madde bulundurduğunu belirtti. Yetkililer, C.'nin Fransa'da tutuklu Clement B. adlı zanlı ile birlikte bomba yapmak istediği ve bununla Almanya'da büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını tahmin ediyor. C.'nin evinde bugün yapılan aramada patlayıcı madde bulunmadığı açıklandı.

Numarası Amri'nin telefonunda kayıtlı

Savcılık, Clement B.'nin telefon numarasının 2016'da Berlin'de Noel Panayırı'na saldırı düzenleyen Tunuslu Anis Amri'nin cep telefonunda takma bir isimle kayıtlı olduğunu açıkladı. Ancak Amri ve B.'nin Noel Panayırı saldırısı sırasında birlikte hareket edip etmediği yönünde bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Başsavcılık polisin yakın takibi nedeniyle Clement B.'nin Ekim 2016'nın sonunda Fransa'ya gittiğini belirtti. B.'nin Fransa'ya gitmesinden birkaç hafta sonra ise Amri Berlin'de Noel Panayırı'na saldırı düzenledi.

Clement B. 18 Nisan 2017 tarihinde Marsilya'da gözaltına alınmıştı. Fransa'da bir başka zanlıyla birlikte patlayıcı ile saldırı planlamakla suçlanıyor. B. yakalandığı esnada beraberinde çok sayıda silahın yanı sıra üç kilogram da patlayıcı madde ele geçirilmişti.

"Üç zanlı aynı camiye gidiyordu"

Amri 2016 yılında Berlin'deki Noel Panayırı'na saldırı düzenleyerek 12 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Tunuslu Amri saldırıdan dört gün sonra İtalyan polisi tarafından Milano'da vurularak öldürülmüştü.

Federal Başsavcılık sözcüsünün verdiği bilgiye göre Magomed-Ali C. ve Fransa'da tutuklu Clement B. Berlin'de Amri'nin düzenli olarak gittiği camiye gidiyordu. Başsavcılık bu bilginin Fransız yetkililerin yürüttüğü soruşturmaya dayandığını belirtti.

dpa,rtr/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe