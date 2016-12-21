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Berlin'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Saldırı, Temmuz ayında Nice'te meydana gelen ve 86 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile aynı şekilde gerçekleşmişti

21 Aralık 2016 01:56

Berlin'de bir kamyon, şehrin merkezi noktalarından birinde bulunan Breitscheidplatz Noel pazarına girerek 50 ile 80 metre arasında ilerledi. Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 yaralının olduğu belirtildi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Terör örgütünün ‘haber ajansı’ olarak bilinen Amaq’ta yer alan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, “Berlin’de gerçekleştirilen operasyonu düzenleyen kişi İslam Devleti’nin bir askeridir ve koalisyon ülkelerinin vatandaşlarını hedef alma çağrısı üzerine harekete geçmiştir” dendi. 

Nice saldırısını da IŞİD üstlenmişti

Olay geçtiğimiz temmuz ayında Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı.

Tunus doğumlu Muhammed Buhlel, Nice'in kordon boyunda hızla sürdüğü kamyonu Bastille Günü'nü kutlayan kalabalığın içine sokmuş, 86 kişi ölmüştü. Polis Buhlel'i vurarak durdurabilmişti. Saldırı yine IŞİD tarafından üstlenildi.


Tek şüpheli serbest bırakıldı


​Berlin’deki bir Noel pazarına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gözaltına alınan tek şüpheli olan 23 yaşındaki Pakistanlı sığınmacı Naved B., akşam saatlerinde delil yetersizliği ve saldırgan olduğuna dair bir kanaatin bulunmamasının ardından serbest bırakılmıştı. Saldırganın hala yakalanamaması nedeniyle teyakkuzda olduğu ifade edilen Berlin polisinden gün içinde yapılan açıklamada da, “Gerçek suçlu silahlı ve serbest” ifadelerine yer verilmişti.

 

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