Berlin'deki saldırı iç siyaseti karıştırdı

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) Berlin’deki muhtemel saldırıyı yabancı düşmanı önyargıları kışkırtmak amacıyla kullandığını öne sürdü. Özdemir, “Bu saldırıları yapanlar nefret söylemlerinin sahipleridir. Bunların sayısının artmasını istemiyoruz” dedi.

'Potansiyel teröristler derhal sınır dışı edilmeli'

Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkanı Frauke Petry ise bu tür saldırı ortamlarının yeşerebilmesi için geçen bir buçuk yıl içinde bu ortamlar hatalı bir biçimde ve sistematik olarak Almanya'ya ihraç edildiğini, onun için de Almanya'nın güvensiz bir ülke haline geldiği görüşünü savundu. Petry, "Polis ve istihbarat birimleri iyi donatılmalı, potansiyel teröristler ve tehlike arz eden kişiler derhal sınır dışı edilmelidir. Sınırlar yeniden kontrol edilmeli, cihat vaazları verilen camilerin kapatılmalıdır” açıklamasını da yaptı.

Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), kimliği belirlenemeyen kişilerin Almanya'ya giriş yapmasına izin verilmemesini de talep etti. Parti Yönetimi'nden Andre Poggenburg saldırının Almanya'da farklı kültürlerden insanların birada yaşaması anlamına gelen multi kültürel yaşam tarzını her ne pahasına olursa olsun hayat geçirme politikalarının bir sonucu olduğunu, bundan ise vatandaşların güvenliğinin zarar gördüğünü söyledi.

'Bunlar Merkel'in ölüleridir'

AfD'nin Avrupa milletvekili Marcus Pretzell Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Berlin’deki muhtemel saldırısının sorumlusu olarak Başbakan Merkel’i göstermiş ve "Alman hukuk devleti ne zaman misillemede bulunacak? Bu lânet riyâkarlık ne zaman son bulacak? Bu ölenler Merkel’in ölüleridir” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal demokratlarden ve Lammert'ten tepki

Pretzell'in mesajına yerleşik partilerden tepki geldi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkan vekili Ralf Stegner, bu partinin olaydan kendine kâr sağlamaya çalıştığını söyleyerek, "Kurbanlara saygı göstermek yerine bu trajediyi iğrenç bir biçimde siyasi yönden kullanmaya çalışıyor bu parti ve diğer sağcı kışkırtıcılar” dedi.

Federal Meclis Başkanı, Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Norbert Lammert de aceleci suçlamalar ve basit olduğu sanılan çözümler konusunda uyardı. Lammert, "Saldırının hemen ardından böyle açıklamalar yapanlar, sorunun çözümüne katkıda bulunmak değil, saldırıyı kendi amaçları doğrultusunda kullanmak istemektedirler” açıklamasında bulundu.

Berlin Polisi, saldırının zanlısı 2016 yılının başında Almanya'ya giriş yapmış olan bir sığınmacıyı gözaltına almış ancak polis daha sonraki açıklamalarında yanlış kişinin gözaltına alınmış olabileceğini duyurmuştu. Olası failin bir sığınmacı olması ihtimali, Almanya'nın mülteci politikalarına ilişkin tartışma başlatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/reuters/afp/ÇA/HS