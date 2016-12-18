Berlin'deki metro saldırganı yakalandı

Berlin'de 26 Ekim'de metro istasyonunda merdivenlerden inen bir kadına arkasından yaklaşarak tekme atan ve yaralanmasına neden olan saldırgan yakalandı. Berlin Emniyet Sözcüsü saldırganın 27 yaşındaki Svetoslav P. olduğunu belirtti. Polis saldırganın Berlin'deki şehirlerarası otobüs durağında bir otobüsün içinde gözaltına alındığını söyledi.

27 yaşındaki zanlı hakkında geçen perşembe günü 'yaralama suçundan' tutuklama kararı verilmişti. Zanlının yaraladığı 26 yaşındaki kadının kolu kırılmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından zanlının Fransa'ya gittiği tahmin ediliyor. Savcı zanlının Güney Fransa'dan Berlin'e otobüsle geldiği sırada gözaltına alındığını duyurdu. Bild gazetesi zanlının seyahat ettiği otobüsteki bir yolcunun kendisini basında yer alan fotoğraflardan tanıdığını ve polise ihbarda bulunduğunu yazdı. Savcılığın zanlı hakkında hangi suçtan dava açacağı henüz belirsiz. Dün açıklama yapan Berlin Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, "Hukuki değerlendirmenin ardından buna karar verilecek. Elbette 'cinayete teşebbüs suçu' da seçenekler arasında" dedi.

27 yaşındaki zanlının metrodaki saldırı sırasında yanında kardeşinin bulunduğu açıklanmış, bu kişi saldırıda yer almadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Saldırının ardından medyada yer alan haberlerde zanlının olayın ardından Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilmişti. Bulgaristan televizyonlarında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki zanlı hırsızlık suçundan daha önce gözaltına alındı; aynı zamanda fanatik bir futbol taraftarı olarak tanınıyor.

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dpa, HT/EC