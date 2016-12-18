T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'deki metro saldırganı yakalandı

Alman polisi Berlin'de metro istasyonunda merdivenlerden inen bir kadının sırtına tekme atarak yaralanmasına neden olan saldırganın yakalandığını açıkladı.

18 Aralık 2016 16:47

Berlin'de 26 Ekim'de metro istasyonunda merdivenlerden inen bir kadına arkasından yaklaşarak tekme atan ve yaralanmasına neden olan saldırgan yakalandı. Berlin Emniyet Sözcüsü saldırganın 27 yaşındaki Svetoslav P. olduğunu belirtti. Polis saldırganın Berlin'deki şehirlerarası otobüs durağında bir otobüsün içinde gözaltına alındığını söyledi.

27 yaşındaki zanlı hakkında geçen perşembe günü 'yaralama suçundan' tutuklama kararı verilmişti. Zanlının yaraladığı 26 yaşındaki kadının kolu kırılmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından zanlının Fransa'ya gittiği tahmin ediliyor. Savcı zanlının Güney Fransa'dan Berlin'e otobüsle geldiği sırada gözaltına alındığını duyurdu. Bild gazetesi zanlının seyahat ettiği otobüsteki bir yolcunun kendisini basında yer alan fotoğraflardan tanıdığını ve polise ihbarda bulunduğunu yazdı. Savcılığın zanlı hakkında hangi suçtan dava açacağı henüz belirsiz. Dün açıklama yapan Berlin Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, "Hukuki değerlendirmenin ardından buna karar verilecek. Elbette 'cinayete teşebbüs suçu' da seçenekler arasında" dedi.

27 yaşındaki zanlının metrodaki saldırı sırasında yanında kardeşinin bulunduğu açıklanmış, bu kişi saldırıda yer almadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Saldırının ardından medyada yer alan haberlerde zanlının olayın ardından Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilmişti. Bulgaristan televizyonlarında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki zanlı hırsızlık suçundan daha önce gözaltına alındı; aynı zamanda fanatik bir futbol taraftarı olarak tanınıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, HT/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanBerlinEkimEmniyet SözcüsüSvetoslavFransaGüney Fransa BerlinBerlin Savcılığı Sözcüsü Martin SteltnerBulgaristanWelle Türkçe dpa HT/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24