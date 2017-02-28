Berlin'deki Fussilet 33 Cami Derneği kapatıldı

Berlin polisinden verilen bilgilere göre, Berlin'de geçen yıl Noel panayırına TIR'la düzenlenen saldırının faili Anis Amri'nin sık sık gittiği tespit edilen "Fussilet 33" adlı cami derneği kapatıldı. Polis, caminin şiddete meyilli İslamcıların toplanma merkezlerinden biri olduğunu açıkladı.

Ayrıca Berlin'de sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonunda aralarında ev, firma ve cezaevi hücrelerinin de bulunduğu 24 ayrı noktaya da baskın düzenlendiği bildirildi. Polis Sözcüsü, operasyonda 460 polisin görev aldığını söyledi.

Yetkili İdari Mahkeme, 15 Şubat'ta derneğin yasaklanmasına hükmetmişti. Mahkeme kararı sonrası derneğin faaliyetlerine son verdiği belirtiliyor. Berlin Senatosu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Andreas Geisel, Fussilet Derneği'nin kira sözleşmesini de feshettiğini açıkladı.

İstihbaratın takibindeydi

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı, Moabit semtinde bulunan Fussilet derneğinin 'radikal İslamcıların buluşma noktası' olarak değerlendiriyordu. Dernekte Selefilerin ve IŞİD yanlıların bir araya geldiği öne sürülüyor. Cemaatini ağırlıklı olarak Türklerin ve Kafkas kökenlilerin oluşturduğu camide Suriye'deki terör saldırıları için para toplandığı, IŞİD'e üye kazandırmak için girişimlerde bulunulduğu iddia ediliyor.

Radikal İslamcıların Berlin'deki buluşma merkezi olarak görülen Fussilet Cami Derneği'nin kapatılması 2015 yılından bu yana tartışılıyordu.

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AFP/dpa/BÖ/HS