T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Berlin'deki dizel zirvesine eleştiri yağmuru

Alman hükümeti ile otomobil üreticileri arasında buluşma muhalefet tarafından eleştiriliyor. Muhalefet ve çevre örgütleri hükümeti otomotiv şirketlerinin isteklerine boyun eğmekle suçluyor.

03 Ağustos 2017 13:27

Berlin'de otomobil üreticileri ile hükümet yetkililerinin bir araya geldiği buluşmada dizel motorlu araçlarla ilgili zehirli gaz emisyonunun azaltılması hedefiyle alınan kararlar yoğun eleştiriye yol açtı. Muhalefet partileri, hükümeti dizel motorlu araçların zehirli gaz emisyonunu azaltmak için daha etkili önlemler alınmasında ısrarcı olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Dünkü buluşmada otomobil üreticileri, zehirli nitrikoksit miktarını azaltmak için 5 milyon 300 bin dizel motorlu aracın yeni yazılım programı ile motor kontrol ünitesinin güncellenmesini üstleneceklerini kabul etmişti. Söz konusu eski model dizel motorlu araçların yaklaşık yarısı emisyon değerleriyle oynadığı tespit edildikten sonra güncelleme çalışmalarını başlatan Volkswagen markasını taşıyor.

Eski model taşıtlarını emisyonu düşük yenileriyle takas edenlere prim ödemeye hazır olduklarını belirten sanayiciler, daha etkili ama aynı zamanda da pahalı olan, egzoz sistemine katalizör takmayı ise kabul etmedi.

Siyasetçilerden uyarı

Otomobil üreticileri ile hükümet arasındaki buluşma Alman siyasileri memnun etmedi. Zirveden çıkan sonucu eleştiren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte, "Otomobil endüstrisi burnu büyüklüğü bırakıp topluma ve müşterilerine olan sorumluluğuna sahip çıkmalıdır" dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Bild gazetesinde yer alan açıklamasında "Otomobil üreticilerine düzelmeleri için süre tanındığını ve yasal emisyon değerlerine uyulmasının şart olduğunu" söyledi.

Muhalefetten eleştiri yağmuru

Alman Yeşiller Partisi ise Berlin buluşmasında varılan uzlaşmanın hayal kırıklığı yarattığını duyurdu. Partinin Meclis Grup Başkan Vekili Oliver Krischer, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Patronları emisyonu daha fazla düşüren çözüme zorlamayı reddeden koalisyon ortakları CDU ve SPD mahkemelerin trafikten men etme kararı almasının sorumlusu olacaktır" dedi.

Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger ise Berlin'deki zirvenin "göstermelik olduğunu ve siyasi sorumluların dişlerini göstermek yerine, şirket yöneticilerinin sundukları ucuz çözüme onay verdiklerini" söyledi.

Alman Sosyal Demokrat Partisi, yeni motor teknolojilerinin geliştirilmesine hız verilmesini istedi. Partinin Meclis Grup Başkan Vekili Sören Bartol, "Elektrikli otomobillerin artması için imalatçılara kota zorunluluğu getirilmeli ve elektrikli otomobile geçenlere vergi indirimi sağlanmalıdır" dedi.

Çevre örgütlerinde hayal kırıklığı

Alman Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Jürgen Resch, "Devlet ve şirket sorumlularının Berlin'de kukla oynattıklarını ve zirvede alınacak kararların günler önce şirketler tarafından siyasilere dikte edildiğini" söyledi.

Resch, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte "Berlin'deki buluşma bir gösteriden ibaretti. Politikacıların derdi, 24 Eylül genel seçimlerini atlatana kadar zaman kazanmaktı. Otomobil sanayi ile siyasi partiler arasındaki izdivaç bozulmadı, Almanya'da zehirli emisyon değerleri sanayiciler tarafından belirleniyor" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanVolkswagenHristiyan Demokrat BirlikMeclis Grup Başkanı Volker Kauder Passauer Neue PresseDemokrat PartiliAlmanya Adalet Bakanı Heiko Maas BildYeşiller PartisiBerlinMeclis Grup Başkan Vekili Oliver Krischer AlmanCDUSPDParti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24