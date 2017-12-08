Berlin'deki Ali Baba parkı tartışmalarla birlikte açıldı

Berlin'de Binbir Gece Masalları'ndaki Ali Baba ve Kırk Haramiler'in Ali Baba'sından esinlenilerek inşa edilen bir çocuk parkı, ülkede yayıldığı ileri sürülen İslamileşmeye dair tartışmalar eşliğinde Perşembe günü açıldı.

Açılış sorunsuz ve sakin bir şekilde gerçekleşirken, yetkililer yakınlardaki polis varlığının açılışla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Oyun parkı, açılış öncesinde yayımlanan fotoğraflarda, içindeki oyuncaklardan bir tanesinin cami kubbesini andıran bir yapıya sahip olduğunun ve tepesinde hilal bulunduğunun görülmesi nedeniyle tartışma konusu hâline gelmişti. Sağ popülist AfD partisinin Berlin uzantısı, inşaat halindeyken çekilen fotoğraflar sonrası Twitter'da şu ifadeyi kullanmıştı: "Oyun parkları hâli hazırda dini kurumlara dönüştürülüyor."

İslam karşıtı Pegida hareketinin de dahil olduğu bir takım aşırı sağ gruplar da parkla ilgili ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Birlik Partisi'nin eyalet şubesi de tartışmalara dahil olmuş ve entegrasyon politikaları sözcüsü Berliner Zeitung gazetesine bir demeç vererek, "Sorgulanması gereken bu proje, muhtemelen kendisinin kültürlerarası anlayışa katkıda bulunduğunu düşünen bir memur tarafından ortaya atıldı" ifadesini kullanmıştı. Sözcü bu ifadesini daha sonra yumuşattı.

Yerel gazetelerin konuştuğu ailelerin ise tepkileri karışık. Kimisi dini simgelerin bir çocuk parkında yeri olmadığını savunurken bazıları da kayıtsız.

İşleri biraz daha karıştıran durum ise parkın, Berlin'deki Türkiye kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve Müslüman göçmenlerin sık sık aşırı sağcı gruplar tarafından hedef alındığı Neukölln mahallesinde inşa edilmesi oldu.

Bir doğu kalesi

Neukölln Belediye Başkanı Franziska Giffey çocuk parkının cami tasarımına sahip olduğu iddialarını reddediyor.

Giffey, "Tasarımın herhangi bir dinle ilgisi yok ve bu tartışmayı gerçekten saçma buluyorum" şeklinde konuştu. Sosyal Demokrat Partili Belediye Başkanı, parkın açılışı sırasında, "Biz buraya bir cami yapmadık, doğunun motiflerini barındıran bir kale inşa ettik" sözlerini kullandı.

Giffey ayrıca çocuk parkının bir hikayenin parçası olmayı hedeflediğini ve çocukların hayal güçlerini dürterek bir peri masalı içinde hissetmelerini sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Kubbeli ve tepesinde hilalli beş metre yüksekliğindeki tırmanma yapısına ek olarak, parkta ayrıca ahşaptan palmiyeler, pazar yeri, uçan halı ve Ali Baba ile hazine sandığı bulunuyor.

Tasarımcı: Olağan dışı bir görüntü değil

Parkın tasarımcısı Axel Kruse, "Bu tarz temalı oyun parkları Berlin ve Almanya'da olağan dışı bir görüntü değil" düşüncesinde. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan tasarımcı, benzer şekilde ülkede Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Almanya'da çocuklar için bir sembol olan "Ekmek Bernd" ve diğer çizgi film karakterlerinin temalarıyla oluşturulan oyun parklarının bulunmasına dikkat çekiyor. Kruse'nin planları sayesinde Walter Sokağı'nda göz zevkini bozan ücra bir alanın dönüşümü sağlanmış.

Tasarımcı, "15 yıldır 1001 Gece Masalları ve onunla ilgili peri masalları temalı bir park bulunuyor ve kimsenin bundan dolayı rahatsız olduğu görülmedi" diyor.

Parkı Ali Baba teması ile inşa etme fikri ise mahallede yapılan bir anket ile belirlenmiş. Bu kararın verilmesinde de en çok yakınlarda "Ali Baba ve 40 Haramiler" isimli bir kreşin etkili olduğunu söylüyor Kruse.

Dpa'ya konuşan kreşin sahibi Güldane Yılmaz, "Böyle bir konunun nasıl oluyor da siyasi ve dini bir tartışmaya dönüştürüldüğünü anlamıyorum" diyor.

Parkta oynayan çocukların ise tasarımından ve siyasi sonuçlarından ziyade, şeker dağıtan Noel Baba, bilge adamlar tarafından getirilmiş üç alpaka ve bir deve ile meşgul oldukları göze çarpıyor.

Alistair Walsh

© Deutsche Welle Türkçe