Berlin'de yalan habere savaş

Rheinische Post gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon ortakları internetteki nefret içerikli yorumlara ve sosyal medya kanalları üzerinden dolaşıma sokulan yalan haberlere karşı sert önlemler almak istiyor.

Koalisyon ortaklarının bu konuda anlaştığını yazan gazeteye göre hükümet Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının birer şikayet seçeneği oluşturmasını ve 24 saat içinde de bu şikayetlere yanıt verilmesini zorunluluk haline getirmeyi amaçlıyor. Bu uygulamayı hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarının da para cezasına çarptırılması planlanıyor.

"Yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar"

Gazeteye yaptığı açıklamada para cezasının etkili olması gerektiğini belirten CDU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Facebook ve diğer platformların nefret içerikli yorumların, yalan haberlerin ve iftira nitelikli paylaşımların silinmesi gibi bazı yasal yükümlülüklerini çok az yerine getirdiğini ifade etti.

Bu nedenle yeni bir hukuki düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Kauder, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belli bir süre verileceğini kaydetti.

Bu yıl yapılacak genel seçimler için de adil bir ortam oluşturulması gerektiğini dile getiren Kauder, "Amerikan seçimlerinde yaşadığımız olayların Almanya'da tekrarlanmasına izin veremeyiz" dedi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Facebook'un silme uygulamasını iyileştirmesini beklediklerini dile getirerek "Hala az sayıda ceza gerektiren içerikler siliniyorsa, bunun yasal sonuçları olmalıdır" şeklinde konuştu.

"İletişim biçimleri kabalaşıyor"

Alman Meclis Başkanı Norbert Lammbert de "sosyal medyadaki iletişim biçimlerinin kabalaştığı" eleştirisinde bulundu. İftira, küfür ve şiddet içerikli tehditlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade eden Lammbert, nefret içerikli yorumlara karşı etkili önlemler alınmasını dilediğini söyledi. Lammbert, bu tür suçların cezalandırılması gerektiğine dikkat çekti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/DW/HS/SSB