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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Ukrayna krizine çözüm aranıyor

Ukrayna krizine çözüm aramak amacıyla 4 ülkenin dışişleri bakanı Berlin'de bir araya geliyor.

12 Eylül 2015 14:52


Dışişleri bakanları, geçen yılın temmuz ayından bu yana "Normandiya formatı" olarak adlandırılan toplantılar çerçevesinde 7'nci kez buluşuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle düzenlenen toplantıda Fransız mevkidaşı Laurent Fabius, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin hazır bulunacak.

Paris zirvesine hazırlık

Dışişleri bakanları, 4 ülke liderinin Ukrayna krizini görüşmek üzere ekim ayı başında yapacağı zirvenin hazırlıklarını ele alacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paris'te bir araya geleceği açıklanmıştı.

Ukrayna'da 8 bin kişi öldü

Ukrayna'da çatışmaların patlak verdiği Nisan 2014'den beri yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti. Merkel, Hollande, Poroşenko ve Putin'in geçen şubat ayında Minsk'te gerçekleştirdiği buluşmada ateşkes sağlanması kararı alınmış, ancak taraflar ateşkesi sık sık ihlal etmişti.

Suriye de konuşulacak

Berlin'de bugün yapılacak toplantıda Ukrayna krizinin yanı sıra Suriye'deki gelişmelerin ve Rusya'nın bu ülkede oynadığı rolün de ele alınacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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