T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Türklere köpekli saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de kimliği belirsiz iki kişi, Pitbull cinsi köpekleriyle bir Türk'e saldırdı. Saldırının aşırı sağcı motivasyonlu olduğu tahmin ediliyor.

21 Nisan 2018 17:39

Başkent Berlin'in Lichtenberg mahallesinde kimliği belirsiz iki kişi, Pitbull cinsi köpeklerini bir Türk'e saldırttı. Alman polisinin verdiği bilgilere göre, olay Cuma akşamı meydana geldi. Saldırıya uğrayan kişi ve yanındaki Türkiye kökenli kadına önce Margareten Caddesi’ndeki bir kafenin önünde iki kişi tarafından yabancı düşmanı ifadelerle hakaret edildi. Ardından saldırganlardan biri 56 yaşındaki kadını boynundan tutarak yere itti. Saldırganlardan bir diğeri de yanlarındaki dövüş köpeğine 36 yaşındaki adamı ısırması emrini verdi. Köpek adamı bacağından hafif şekilde ısırdı.

Adam ve kadın yardım çağrısında bulunurken saldırganlar köpekle birlikte kayıplara karıştı. Mağdurlar hastanede tedavi edilirken Alman istihbaratı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Perşembe akşamı da Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde iki Afrikalıya köpekle saldırı düzenlenmişti. Altı kişilik bir grup Alman, iki Eritrelinin arkasından köpeklerini salmış, ardından onları izleyip darp etmişti. Polisin verdiği bilgiye göre, mağdurlar olayda hafif yaralandı. Polis olay yerine vardığında alkollü olan gruptan bazı şahısların Eritrelilere ırkçı hakaretlerde bulunduğu açıklandı.

AFP,dpa/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBerlinPitbullTürkBerlin LichtenbergCumaTürkiyeMargareten Caddesi&rsquo;ndekiAlmanAlmanya&rsquo;nın Mecklenburg-VorpommernAfrikalıyaEritrelininEritrelilereDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24