Berlin'de Türkiye rahatsızlığı



Almanya Başbakanı Angela Merkel üzerindeki Türkiye ile ilgili baskı artıyor.

Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) bugün basına kapalı yaptıkları bir toplantıda Türkiye'ye ilişkin uyarılarda bulundu. Koalisyon ortakları mülteci kriziyle mücadelede Türkiye'nin rolünün önemli olduğunu belirterek AB ile Türkiye'nin daha fazla yakınlaşması sürecinde Avrupa'nın demokratik temel değerleri konusunda ısrarcı olacaklarını vurguladılar.

Koalisyon ortakları Avrupa Birliği'nin insanlık onuru, özgürlük ve hukuk devleti ilkelerini dikkate alması gerektiğine dikkat çekti. Toplantıda kabul edilen metinde, "Sadece bu temelde birbiri ile kenetli bir Avrupa ve Türkiye başarıya ulaşabilir" denildi.

Koalisyon ortakları ayrıca "basın ve din özgürlüğüne ilişkin tartışmalı güncel gelişmeler, Türkiye'nin önünde bu noktada üstesinden gelmesi gereken zorluklar olduğunu gösteriyor" ifadelerine de yer verdi.

Merkel Gaziantep yolcusu

Almanya Başbakanı Angel Merkel de cumartesi günü Gaziantep'i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaretinde bölgede yaşayan mültecilere somut destek için bilgi alacağını belirten Merkel, ilk projelerin başlatıldığını, ancak bundan sonrası için de nelere ihtiyaç duyulduğunu duymak istediğini söyledi.

Berlin'i ziyaret eden Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ile düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, cumartesi günkü ziyaretinde Türk - Alman ilişkilerinin ele alınmayacağını vurguladı. Merkel, ziyaretin AB'nin gündemi ile ilgili olduğunun altını çizdi.

Merkel'in Gaziantep ziyaretine AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da eşlik edecek. Merkel ve AB yetkililerini de Başbakan Ahmet Davutoğlu karşılayacak.

Obama ile mini zirve

Merkel, Gaziantep ziyaretinin hemen ardından pazartesi günü de ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Merkel, pazar günü Hannover Sanayi Fuarı'nın açılışına katılacak olan ABD Başkanı Barack Obama'yı diğer Avrupalı liderlerle birlikte pazartesi günü özel bir mini zirveye davet etti.

Mülteci krizi ve terör tehlikesinin ele alınacağı belirtilen zirveye Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere Başbakanı David Cameron ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi davet edildi.