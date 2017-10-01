Berlin’de Türk genci metro raylarına düşen yaşlı Alman’ı kurtardı

Mahmut Tosun / Berlin, 1 Ekim (DHA) - Berlin’de yaşayan Türk genci Emin Özdirek, kendi hayatını tehlikeye atarak, metro raylarına düşen yaşlı bir Almanın hayatını kurtardı ve Berlin’de kahraman ilan edildi.

Ailesini ziyaret ettikten sonra evine dönmek üzere Boddinstrasse Metrosu’nda metro bekleyen 32 yaşındaki Özdirek, gelen sesler üzerine kafasını çevirdi ve yaşlı bir adamın dengesini kaybedip metronun raylarının üzerine düştüğünü gördü. Adam düşerken kafasını kırılan raylara çarpmış ve şuurunu kaybetmişti. Emin yaklaşmakta olan metronun sesini duymasına rağmen hiç tereddüt etmeden rayların bulunduğu boşluğa atladı ve adama yardım etmek istedi.

Kendimizi de Son Anda Dışarı Atabildik

Korkmak ve düşünmek için vaktinin olmadığını söyleyen Özdirek, “Baktım adam kanlar içindeydi ve baygındı, kafasında ise 20 cm’lik yarık açılmıştı. O anda metro vagonları da durağa yaklaşıyordu; uzaktan ışıklarını görüyor, sesini duyuyordum. Önce çok korktum, ama bunu yapmazsam adam gözlerimin önünde ezilecek ve ben sonra çok pişman olacağım dedim kendi kendime. Herhalde Allah beni deniyor diye düşündüm ve hemen rayların üzerine atladım. Yalnız olduğum için, önce adamı raylardan aradaki boşluğa itip vagonun üzerinden geçmesini engellemek istedim. Sonra arkamdan bir Afrikalı da atladı boşluğa ve onun yardımıyla son anda adamı yukarı çıkarabildik. Metro gelmeden son anda kendimizi de dışarı attık” dedi.

66 yaşındaki yaralı Alman’a ilk yardımı da yaparak hayatını kurtaran Özdirek, gerçekleştirdiği kahramanlık neticesinde Alman basının da ilgisini çekti ve hem yerel basın hem de ulusal basın konuyu geniş bir şekilde işledi.

“Hayatını kurtardığım adamı ziyaret edemedim”

Emin Özdirek bir gün sonra aynı ray boşluğuna aynı adam için tekrar girdi.

Emin bunun nedenini açıklarken, “Adamın gözlüğünün bir gün sonra görevliler tarafından çıkarılmamış olduğunu görünce aynı yere tekrar girdim ve adamın gözlüğünü de çıkardım. Sonra hem adamın gözlüğünü kendisine vermek, hem de sağlık durumunu öğrenmek için bulunduğu hastaneye gittim. Fakat ismini bilmediğim için beni ziyaretine bırakmadılar. Kendi hayatınızı riske atarak bir adamın hayatını kurtarıyorsunuz ve onu hastanede ziyaret etmenize izin verilmiyor” dedi.

Berlin’de başarılı ve ödüllü bir kuaförken geçtiğimiz sene mesleğini bırakan Emin Özdirek, üniversiteye kayıt olarak öğrenci oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röp. : Emin Özdirek ile adamın hayatını kurtardığı metro durağı girişinde röp.

-Emin’den ve konu olduğu gazetelerden detay görüntü