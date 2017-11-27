Berlin'de terör kurbanları anılıyor

"Neden?”

Berlin'de Noel panayırına geçen yıl 19 Aralık'ta düzenlenen saldırının düzenlendiği yerde bir tabelada kırmızı puntolarla bu soru yazıyor. Berlin'deki Breitscheid Meydanı'nda bugün yeniden açılan panayırda hayatını kaybeden 12 kişi için bir anma köşesi oluşturulmuş.

Hayatını yitirenlerin anısına 12 mumun yandığı bu anma köşesi Noel ağaçları ve iki tahta haç ile donatılmış, etrafta ise Noel pazarının kulübeleri dizilmiş. Ancak Berlinliler saldırının şokunu hâlâ üzerinden atabilmiş değil.

Berlin'de 19 Aralık 2016'de bir saldırgan çalıştı bir TIR'la Noel panayırına dalmış, olayda 12 kişi ölmüş, 70 kadar kişi yaralanmıştı. Noel arifesinde olan Berlin birkaç saniye içinde radikal İslamcı terörün hedefi haline gelmişti.

İçişleri Bakanı'ndan çağrı

Bu nedenle bu yıl aynı yerdeki Noel panayırını gezenlerin biraz ürkek bir tavır içinde olmalarına şaşmamak gerekiyor. Noel süsleri ile donatılmış panayırı herşeye rağmen gezmeye kararlı olan bir Berlinli "İnsan burada gezindiğinde tuhaf bir duyguya kapılıyor" diye konuşuyor. Başka bir kadın da "Biraz huzursuz bir ortam olduğu aşikar" diyor.

Bu yıl Noel arifesinin o normal atmosferinden pek eser yok. Zira hem çok sayıda ziyaretçi hem de Berlin‘in bu en ünlü Noel pazarında çekim yapan çok sayıdaki kamera ekibi bu atmosferi engelliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de Bild gazetesine verdiği demeçte halka geleneksel Noel panayırı gezilerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu. De Maiziere "Noel pazarları hayatımızın ve kültürümüzün bir parçasıdır. Bu nedenle vatandaşlar uyanık olmalı ama ürkek olmamalıdır" dedi. Breitscheid Meydanı'ndaki Noel satıcıları İçişleri Bakanı'nın bu çağrısına uydu ve satıcılar panayırdaki standlarını bu yıl da açtılar.

Önlemler artırıldı

Ancak Noel panayırlarında bu yıl güvenlik önlemleri hissedilir derecede artırıldı. Noel pazarlarının girişlerine yerleştirilen büyük beton bariyerler herhangi bir araçla olası terör eylemlerini önlemeye yönelik. Buna paralel olarak ellerinde otomatik silahlar bulunan güvenlik personeli ve devriye gezen polisler de varlıklarını hissettiriyor.

Ancak saldırının düzenlendiği 19 Aralık günü Beritscheid Meydanı kapalı kalacak. O gün kurban yakınları ile birlikte resmî bir anıtın açılış töreni yapılacak ve kurbanlar anılacak.

Richard A. Fuchs

© Deutsche Welle Türkçe