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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de sürpriz istifa haberi

Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit görevinden ayrılıyor.

26 Ağustos 2014 17:07


Klaus Wowereit, 2001 yılından beri bu görevde bulunuyordu.

Wowereit'ın 11 Aralık'ta görevden ayrılmayı kararlaştırdığı, bugün düzenleyeceği bir basın toplantısıyla kararını kamuoyuna resmen duyuracağı belirtildi.

"Spiegel" haber portalı ve "Berliner Morgenpost" gazetesinin internet sitesi konuyla ilgili haberlere yer verdi. Fransız Haber Ajansı (AFP) da "görevden ayrılma haberinin Berlin Senatosu çevrelerince doğrulandığını" duyurdu.

Berlin'e hükümet eden belediye başkanlığı görevine 2011 sonbaharında yeniden seçilen Wowereit, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hrıstiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) oluşan bir koalisyona başkanlık ediyordu.

Wowereit, yapımı yılan hikâyesine dönen Berlin-Brandenburg Havaalanı (BER) nedeniyle eleştirilen Alman siyasetçilerin başında geliyordu.

SPD'li Klaus Wowereit, 2001 yılında Berlin'e hükümet eden belediye başkanlığı görevine talip olurken yaptığı, "Eşcinselim ve bu da iyi bir şey" ifşaatıyla hafızalarda yer etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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