Berlin'de sığınmacı zirvesi



Berlin'deki zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katılıyor. Üç lider, en son bundan 6 ay önce Minsk'te bir araya gelmişti. Liderler toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda daha önce yalnızca Ukrayna krizinin ele alınması kararlaştırılmıştı. Ancak sığınmacı krizinin vardığı boyutlar, konunun Berlin zirvesinde öncelikle ele alınmasına neden oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, dünya çapındaki sığınmacı akınının üstesinden gelebilmek için tüm AB ülkelerinin çaba harcaması gerektiğini söyledi.

Merkel-Hollande zirvesinin gündemi

Merkel – Hollande zirvesinde sığınmacı akınına maruz kalan İtalya ve Yunanistan'da ilk kayıt merkezlerinin kuruluşlarının hızlandırılması ele alınacak. Sığınmacıların vardıkları ilk AB ülkesinde kayıt altına alınacak. Sığınmacılar, gerekçelerine göre haklı ya da kaçak sınıfında değerlendirilecek.

AB üyelerinin her biri şimdiye kadar güvenli ülkeyi kendisi tanımlıyordu. Zirvede, güvenli ülkelerin ortak bir düzenlemeyle tanımlanması bekleniyor.

Görülmemiş sığınmacı akını

Avrupa Birliği halen daha önce hiç görülmemiş seviyede bir sığınmacı akını yaşıyor. Bu yılın başından beri Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya ülkelerinden 100 bin sığınmacı daha iyi bir yaşam umuduyla İtalya sahillerine ulaştı. Alman hükümeti bu yıl içinde yaklaşık 800 bin sığınmacının daha ülkeye gelmesini beklediklerini açıkladı.

İngiltere ve Doğu Avrupa sığınmacı istemiyor

AB Komisyonu'nun sığınmacıları üye ülkelere dağıtma planı İngiltere ve Doğu Avrupa ülkelerinin direnişiyle iptal edilmiş, gönüllülük esasına dayanan bir uygulamada karar kılınmıştı.

Gönüllülük temelinde alınacak sığınmacılar da bazı AB üyeleri açısından sorun oldu. 200 Suriyeli sığınmacıyı alabileceğini açıklayan 5,5 milyon nüfuslu Slovakya, sığınmacıların Hrıstiyan olmasını şart koşmuştu.