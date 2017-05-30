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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de saldırı planlayan bir Suriyeli yakalandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör saldırısı hazırlığında olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki bir Suriyeli yakalandı. Zanlının, 2015'te iltica başvurusunda bulunduğu bildirildi.

30 Mayıs 2017 20:40

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Uckermark kentinde yakalanan 17 yaşındaki Suriyelinin başkent Berlin'de bir intihar saldırısı planladığı belirtildi. Brandenburg İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, eyaletin içişleri bakanı Karl-Heinz Schröter yakalanan kişinin saldırı hazırlığında olduğunu doğruladı. Zanlının annesine gönderdiği elektronik mesajda bir saldırı hazırlığında olduğunu açıkça ifade ettiği belirtildi.

Rbb radyosunun verdiği bilgilere göre, zanlı reşit olmayan sığınmacıların barındığı Gerswalde bölgesindeki bir mülteci yurdunda gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin sabah saatlerinde yurda baskın düzenlediği bildirildi. İçişleri Bakanı Schröter, güvenlik birimlerinin zanlının saldırı hazırlığında olduğuna dönük istihbaratı diğer eyaletlerin istihbarat birimlerinden aldığını açıkladı.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, 17 yaşındaki zanlı 2015 yılında Almanya'ya sığınmacı olarak giriş yaptı. Bild gazetesinin haberinde iltica başvurusunda bulunan zanlının 2016 yılında Uckermark'taki yurda yerleştirildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir suça karışmadığı belirtilen zanlının sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DW/BÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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