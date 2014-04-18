T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Rus tankı tartışması

Alman hükümeti, Berlin'deki bir anıtta yer alan Rus tanklarının kaldırılması girişimine karşı çıktı.

18 Nisan 2014 13:44


Yüksek tirajlı Bild gazetesi, Berlin'de çıkan BZ ile birlikte Rus tanklarının kaldırılması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

Federal hükümet sözcüsü Georg Streiter, Almanya ile dönemin Sovyetler Birliği arasında 1990 yılında imzalanan bir anlaşmayı hatırlattı. Sözcü, anlaşmayla, "Alman hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Kızıl Ordu mensupları adına dikilen anıtlara gereken saygı ve bakım çalışmalarında bulunmayı taahhüt ettiğine" dikkat çekti.

Kaldırılması istenen Rus tankları, Brandenburg Kapısı yakınlarında, İkinci Dünya Savaşı anısına yaptırılan bir anıtın parçası olarak bulunuyor. İmza kampanyasında, Ukrayna kriziyle bağlantılı gelişmeler etkili olmuştu. Kampanyanın gerekçesinde, "Rus tanklarının özgür ve demokratik Avrupa'yı tehdit ettiği bir dönemde Brandenburg Kapısı yakınlarında Rus tankı istemiyoruz" deniliyor. Kampanyaya 4 hafta içinde 50 bin dolayında kişinin destek verdiği belirtiliyor.

Yeşiller Partisi'nin iç politika uzmanlarından Volker Beck kampanyayı eleştirdi. Beck, "Bu girişim Putin'in propagandasına katkı sağlamakta, Rusya düşmanlığını artırmaktadır. Bu tür kampanyalarla Ukrayna'ya da bir yararınız olmaz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanBerlinRusBildGeorg Streiter AlmanyaSovyetler BirliğiDünya SavaşıKızıl OrduBrandenburg KapısıUkraynaAvrupaYeşillerPartisiVolker BeckPutinRusyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24