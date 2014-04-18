Berlin'de Rus tankı tartışması



Yüksek tirajlı Bild gazetesi, Berlin'de çıkan BZ ile birlikte Rus tanklarının kaldırılması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

Federal hükümet sözcüsü Georg Streiter, Almanya ile dönemin Sovyetler Birliği arasında 1990 yılında imzalanan bir anlaşmayı hatırlattı. Sözcü, anlaşmayla, "Alman hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Kızıl Ordu mensupları adına dikilen anıtlara gereken saygı ve bakım çalışmalarında bulunmayı taahhüt ettiğine" dikkat çekti.

Kaldırılması istenen Rus tankları, Brandenburg Kapısı yakınlarında, İkinci Dünya Savaşı anısına yaptırılan bir anıtın parçası olarak bulunuyor. İmza kampanyasında, Ukrayna kriziyle bağlantılı gelişmeler etkili olmuştu. Kampanyanın gerekçesinde, "Rus tanklarının özgür ve demokratik Avrupa'yı tehdit ettiği bir dönemde Brandenburg Kapısı yakınlarında Rus tankı istemiyoruz" deniliyor. Kampanyaya 4 hafta içinde 50 bin dolayında kişinin destek verdiği belirtiliyor.

Yeşiller Partisi'nin iç politika uzmanlarından Volker Beck kampanyayı eleştirdi. Beck, "Bu girişim Putin'in propagandasına katkı sağlamakta, Rusya düşmanlığını artırmaktadır. Bu tür kampanyalarla Ukrayna'ya da bir yararınız olmaz" dedi.