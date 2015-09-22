Berlin'de radikal İslamcılara baskın



Berlin emniyet teşkilatının düzenlediği operasyona 400 kadar polisin katıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin 7 ev ve İbrahim El Halil Camisi'nde aramalar yaptığı, bazı bilgisayar ve belgelere el koyduğu belirtildi.

Polis sözcüsü, operasyon düzenlenmeden önce devletin güvenliğini ağır şekilde tehlikeye atabilecek eylemler planlandığı şüphesiyle 6 aydır soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

İmam suçlamaları reddetti

Şüpheli olarak görülen kişilerden biri 51 yaşındaki Faslı bir imam. Müslüman gençlere Suriye'de radikal İslamcıların saflarında Esad rejimine karşı savaşmaları yönünde telkinlerde bulunduğu iddia edilen imam suçlamaları reddetti.

İddiaları 'saçma' olarak nitelendiren ve kendisinin Almanya'nın bir parçası olduğunu söyleyen imam gözaltına alınmadı. Polis tarafından sorgulanan imam hiçbir zaman şiddet çağrısı yapmadığını da belirtti.

Baskın düzenlenen cami, Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi tarafından Selefilerin kalesi olarak görülüyor.

Saldırı planı yok

İkinci şüpheli de Suriye'de olduğu sanılan 19 yaşındaki bir Makedonyalı idi. Polis şüphelilerin Almanya'da saldırı planladığı ilişkin bir bulgu olmadığını vurguladı.

Berlin'in içişleri senatörü Frank Henkel, camilerde nefret ve şiddet yayan hiç kimseye karşı hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi.