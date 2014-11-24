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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Putin tartışması

Güncel bir ankete göre Almanların yüzde 39'u Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının tanınmasını istiyor. Alman-Rus Forumu başkanı Matthias Platzeck'in Kırım'a ilişkin önerisi, Muhafazakârların tepkisine yol açtı.

24 Kasım 2014 14:04


Kamuoyu araştırma kurumu "Infratest dimap"ın Alman Birinci Televizyonu'nun (ARD) görevlendirmesiyle yaptığı ankete göre, Kırım'ın Rusya'ya katılımına karşı çıkanların oranı yüzde 48'i buluyor.

Anket, Almanların Rusya lideri Vladimir Putin tarafından izlenen dış politika konusunda da bölünmüş olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 54'ü Putin'i Almanya açısından bir tehdit olarak gördüğünü açıklarken, yüzde 43'ü Putin'in Almanya açısından bir tehdit meydana getirmediğine inanıyor.

Kırım'ın ilhakı meşru mu?

Öte yandan Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski genel başkanlarından Matthias Platzeck tarafından Kırım'a ilişkin gündeme getirilen bir öneri tartışmaya neden oldu. Halen Alman-Rus Forumu başkanlığı yapan Platzeck, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının meşru sayılmasını talep etti.

Koalisyon ortaklarından Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi'nin lideri Horst Seehofer, "Rusya dostu" politikalarından türü SPD'ye yüklendi.

SPD'li Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'i eleştiren Seehofer, "Dışişleri Bakanı Başbakanın çizgisi dışına taşıyorsa, bu son derece tehlikelidir" uyarısında bulundu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de uluslararası hukukun ihlaline göz yumulmamasını istedi. Lindner, "Vladimir Putin'in icraatının bir gerekçesi olamaz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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