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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de operasyon

Berlin'de polis, 'Suriye'deki İslamcı grupların desteklendiği' şüphesiyle bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonda yüzlerce polis görev aldı.

22 Eylül 2015 15:43


Yetkililerin açıklamasına göre, aranan adresler arasında Tempelhof-Schöneberg'de bir cami derneği de yer alıyor. Polis sözcüsü, "devleti tehdit eden şiddet eylemlerinin planlandığı" şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aylardan beri devam ettiği belirtildi.

Şüpheliler arasında kimliği açıklanmayan, 51 yaşındaki bir Fas vatandaşı bulunuyor. Şüphelinin temas kurduğu kişileri Suriye'de Esad rejimine karşı silahlı mücadele yürütmeye teşvik ettiği belirtildi.

Ayrıca Suriye'de cihatçı bir örgüt saflarında savaştığı saptanan 19 yaşındaki bir Makedonya vatandaşı hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Polis, şüphelilerin Almanya'da bir saldırı planladığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını açıkladı. Diğer yandan şüphelilerin geçen hafta Berlin'de bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla da ilgilerinin bulunmadığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BerlinTempelhof-SchönebergFasSuriye EsadSuriyeMakedonyaAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH/ÇA

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