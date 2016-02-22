Berlin'de ödül kazanan İsrailli yönetmen: İsrail hükümeti faşist

66. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde 48. Kavşak filmi ile Panorama İzleyici Ödülü'nü kazanan İsrailli yönetmen Udi Aloni, İsrail hükümetini 'faşist' olmakla suçladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Aloni, ödüllerin açıklanmasından önce filmiyle ilgili basın toplantısında "Almanya'nın faşist İsrail rejimini desteklediğini" söyledi.

Yönetmen Almanya'yı, İsrail'e verdiği askeri desteği durdurmaya çağırdı. Bu açıklamanın tartışma yaratması ardından tekrar Channel 10'a konuşan Aloni, "yorumlarının İsrail hükümetine karşı olduğunu, sevdiği ülkesine karşı olmadığını" söyledi.Aloni "Nefret yayan başbakanın tersine benim filmim aşk ve bir arada yaşamayı yayıyor" dedi.

Film, Filistinli rapçi Tamer Nafar'ın hayat hikâyesi üzerine kurulu.Nafar, İsrail'i 'terörist' bir ülke olarak tanımlamıştı.

Channel 10, Junction 48 filminin İsrail Kültür Bakanlığı'ndan fon aldığını, aşırı sağcı Kültür Bakanı Miri Regev'in açıklamaya tepki gösterdiğini bildirdi.Regev "İsrail'in ülkeye iftira atan filmlere maddi destek sağlamaması gerektiğini" söyledi.

Independent, İsrail'de geçen yıl aralarında ülkenin önde gelen oyuncu ve yönetmenlerinin yer aldığı 3 binden fazla sanatçının, Regev'in politikalarına karşı bir imza metni yayımladığını bildiriyor.