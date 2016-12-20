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BBC Türkçe

Berlin'de Noel pazarında tırla saldırı: 9 ölü

Almanya'nın başkentinin merkezinde bir Noel pazarında tırla saldırı düzenlendi. Berlin polisi, tır şöförünün aracını pazara sürmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü, 50'ye yakın kişinin de yaralandığını açıkladı. Şoförün gözaltına alındığı bildirildi.

20 Aralık 2016 02:28

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir Noel pazarında tırla saldırı düzenlendi.

Berlin polisi, tır şöförünün aracını pazara sürmesi sonucu 9 kişinin öldüğünü, 50'ye yakın kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan dördünün durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.

Alman televizyonları da bazı yaralıların acı içinde yerde yatarken çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Reuters'ın N24 televizyon kanalından aktardığına göre, saldırı sırasında tır şoförünün yanında bulunan bir kişi öldü.

N24, şoförün de daha sonra gözaltına alındığını duyurdu.

Berliner Zeitung gazetesi, polisin Noel pazarındakilerin yakınları için bir buluşma noktası oluşturduğunu bildirdi.

Pazarın kurulduğu Breitscheidplatz, Berlin'in batısındaki gözde alışveriş merkezi Kurfuerstendamm'ın yakınında bulunuyor.

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