Berlin'de Noel pazarına tırla saldırı: 9 ölü

Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezindeki kalabalık bir Noel pazarına tırla düzenlenen saldırı sonucu dokuz kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis tırı sürdüğünden şüphelenilen bir kişinin olay yerinin yakınında gözaltına alındığını belirtirken, tırın yolcu koltuğundaki bir kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Pazarın kurulduğu Breitscheidplatz, Berlin'in batısındaki gözde alışveriş merkezi Kurfuerstendamm'ın yakınında bulunuyor.

Başbakan Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert Twitter'da paylaştığı mesajda, Merkel'in Berlin Belediye Başkanı ve İçişleri Bakanı ile temas halinde olduğunu söyledi. Seibert ayrıca "Ölenlerin yasını tutuyoruz ve yaralanan çok sayıda kişinin yardım alabilmesini umuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da yayımladığı yazılı açıklamada, "Berlin ve ülkemiz için korkunç bir akşam" dedi.

DPA Haber Ajansı'na göre, polis Türkiye saatiyle 22:14'te yaşanan olay sırasında tırın pazarda 50 ila 80 metre ilerlediğine inanıyor.

Tırın fotoğraflarında Polonya plakası taşıdığı görülüyor. Polonya medyası, tırın çalınmış olabileceğini söylüyor.

Tırda, yolcu koltuğunda ölü bulunan kişinin Polonyalı olduğu belirtilirken, gözaltındaki kişinin milliyeti henüz açıklanmadı.

Tırın sahibi Polonyalı taşımacılık şirketi, Polonya vatandaşı olan tır şöförüyle gündüz saatlerinden beri iletişim kuramadığını açıkladı.

Şirketin sahibi Ariel Zurawski AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu öğleden sonradan beri haber alamadık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Benim kuzenim. Küçüklüğünden beri tanıyorum ve kefil olabilirim" dedi.

İngiliz vatandaşı görgü tanığı Mike Fox da Associated Press'e, tırdan üç metreyle kurtulduğunu söyledi ve "Kesinlikle kasti bir saldırıydı" dedi.

Fransa'nın Nice kentinde 14 Temmuz'daki Bastille Günü saldırısında bir tırın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 86 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.