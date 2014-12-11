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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Kuzey Irak için tezkere hazırlığı

Iraklı Peşmergelere silah ve teçhizat gönderen Alman hükümeti, bölgeye 100 asker yollamak için harekete geçti. Bu çerçevede hazırlanan tezkerenin Federal Meclis'e sunulacağı bildirildi.

11 Aralık 2014 11:52


Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) desteğini genişletmeyi planlıyor. Buna göre federal hükümet, Peşmerge'yi eğitmek üzere bölgeye 100 muharip Alman askeri gönderecek.

İlk birliklerin önümüzdeki aydan itibaren bölgeye ulaşması öngörülüyor. Alman uzmanlar, aralarında mayın tarama ve etkisiz hale getirmenin de bulunduğu bir dizi askeri eğitim verecek. Peşmerge'ye silahlı eğitim kararının Meclis tezkeresiyle düzenleneceği belirtiliyor.

Misyonun detaylarını ele almak üzere Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve Adalet Bakanı Heiko Maas'ın bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Alman hükümetinin üzerinde durduğu noktalardan birini, IŞİD'e karşı mücadelenin BM ve NATO kararları dışında verilmesi meydana getiriyor. Bugünkü toplantıda, bu yöndeki bir kararın Anayasayı ihlal edip etmediği yönünde Adalet Bakanı Heiko Maas ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in görüş bildirmesi bekleniyor. Tezkere metninin Bakanlar Kurulu'nun 17 Aralık'ta yapacağı toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Peşmerge'ye bu yıl içinde silah ve teçhizat gönderen Almanya, ayrıca silahların kullanımı konusunda da eğitim sağlamıştı. Ekim ayında bölgeye gönderilen bir hükümet heyeti ise Peşmerge'ye eğitim imkânlarının genişletilmesi konusunda temas ve incelemelerde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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